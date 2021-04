El Mallorca més inofensiu perd

La imatge de desesperació de l’entrenador Luis García Plaza, demanant més temps a l’àrbitre i acabant essent expulsat, denota i explica clarament l’estat de la plantilla i del cos tècnic. Perdre el segon partit consecutiu fora camp i davant equips amb problemes per mantenir la categoria, és per fer-s’ho mirar. Ni a Castalia ni a la Creu Alta el Mallorca va tenir la més mínima possibilitat de tornar a Palma amb algun punt. Segurament cap aficionat al futbol, i sobretot si és mallorquinista, no canviaria cap jugador del Sabadell per un del Mallorca, però l’equip que se’n dugué la victòria va ser el català gràcies a un solitari gol marcat a pilota aturada. Els mallorquinistes amb molt poques idees, sense profunditat en el seu joc i sense entrar a l’àrea, foren incapaços de revertir la situació. El Mallorca té l’estranya habilitat de fer bons els equips que duen una mala trajectòria i la del Sabadell és la més dolenta. És el pitjor equip de la lliga quan juga al seu camp. És l’únic que només ha guanyat dos partits (ara ja tres) i en total en suma set. Números molt pobres que aboquen directament a la pèrdua de la categoria. Però aquesta victòria davant un ‘gallet’ com el Mallorca no hi ha dubte que li ha donat una bona dosi de confiança tot i continuar en zona de descens. El contrast el tenim en la pèrdua de confiança que mostra el grup de Garcia Plaza sobretot quan juga fora camp. D’aquell equip que mantenia una regularitat envejable quan sortia de Palma ja no en queda res en absolut. Fins i tot l’entrenador sembla haver perdut el nord o no tenir solucions immediates per revertir els problemes. El Mallorca va aparèixer en atac en el primer minut del partit en una bona jugada que acabà en gol d’Alvaro però que l’àrbitre va anul·lar per fora de joc del davanter. Aquesta va ser l’aportació ofensiva que no va tenir continuïtat davant un equip que feia cinc mesos que no guanyava en el seu camp. El Mallorca haurà de reflexionar si no vol complicar-se la classificació en aquest darrer tram de la temporada.