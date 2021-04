«En el fútbol lo que cuenta es meterla. Creo que hemos hecho ocasiones de gol suficientes para no perder, o incluso para ganar, y que el resultado no es justo, pero la justicia son goles y ellos han hecho uno y nosotros ninguno». A Luis García Plaza no había ayer nadie que le sacara de su discurso. El técnico del Real Mallorca insistió en valorar el gran trabajo de su equipo en Castalia, ante un rival que se aferró al tanto conseguido en el minuto 24 para sumar los tres puntos: «Estuvimos muy acertados hasta el último pase, pero en el momento decisivo no hemos sido capaces de marcar. La verdad es que me da rabia perder así. Esto va a ser largo y hay que seguir. Estamos jodidos porque era un partido importante para nosotros».

«Firmo jugar peor y ganar, pero lo cierto es que lo que te acerca más a las victorias siempre es jugar bien. Hemos generado fútbol y ellos han hecho poco, pero han conseguido marcar. El resultado no es justo, pero la justicia en el fútbol son los goles. Sabemos que va a costar y que será duro porque los equipos van a darlo todo», reflexionó el preparador madrileño.

Cuestionado por la posibilidad de que en el vestuario comiencen los nervios en caso de que el Almería se imponga mañana al Espanyol, Luis García restó importancia a esa posibilidad: «Si el Almería gana, habrá que pelear, si empata, habrá que seguir peleando, y si pierde, tocará también pelear. Somos un equipo que trabaja muy bien, pero que no somos tan buenos como para arrasar con lo que nos pongan por delante. En el peor de los casos, cuando acabe esta jornada, estaremos como hace dos semanas, pero ya te digo que, si me hubieran dicho en el inicio de Liga si firmaba llegar al último encuentro dependiendo de nosotros mismos, lo hubiera firmado».

El próximo rival del Mallorca, el Sabadell, también peleará «como el Castellón con uñas y dientes» para ganar el encuentro. «No hay rival fácil en Segunda. El Castellón ha hecho su partido y me parece correctísimo. Cualquier estilo de fútbol vale, todos son correctos. Sabemos que a partir de ahora los equipos de la parte baja de la tabla serán difíciles y que van a agarrarse a los puntos con uñas y dientes. Nosotros lo que tenemos que hacer es autocrítica e intentar mejorar las cosas que se hayan hecho mal», zanjó Luis García.