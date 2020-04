Salva Sevilla: "Pensar ahora en jugar me parece una locura cuando no podemos salir ni a la calle"

Salva Sevilla pronunció ayer un discurso muy alejado del de los dirigentes del fútbol español acerca de cuándo debe regresar la competición profesional. "Tengo muchísimas ganas, como todos los compañeros de profesión, pero pensar ahora en jugar me parece una locura cuando todavía no podemos ni salir a la calle", aseguró tajante en declaraciones al programa 'Ser Deportivos' de la Cadena Ser. "Pensar en jugar a corto plazo no es lo adecuado", agregó.

El centrocampista del Mallorca se mostró contundente en sus reflexiones al dejar claro que el balompié "no es lo más importante". "Ahora lo que tenemos que hacer es lo que nos dicen, quedarnos en casa y esperar que la situación se arregle, que se solucione todo. Está falleciendo mucha gente y hay muchas personas que lo están pasando muy mal y tenemos que ser conscientes de todo esto", destacó.

El de Berja, de 36 años, fue más allá en su argumentación. "Si tenemos que estar dos o tres meses en casa, pues lo estamos, tenemos después mucha vida por delante para hacer lo que nos apetezca, para disfrutar del fútbol o de las aficiones que tenga cada uno. Ahora hay que ser consciente de que esto es jodido, de que se ha complicado mucho y de que lo más importante es la salud y no el fútbol. Todos los compañeros y yo tenemos muchas ganas de jugar, pero somos conscientes de que ahora mismo es imposible", defendió.

Sevilla fue crítico con las voces que especulan acerca de si la competición podrá volver en junio o julio: "Yo lo considero una locura a día de hoy. Si las autoridades sanitarias dicen que no podemos salir de casa y estamos pensando en jugar a fútbol, es que algo no estamos haciendo bien. A corto plazo lo veo imposible, nosotros tenemos que viajar cada dos o tres días, desplazarnos de una ciudad a otra, aviones aeropuertos, hoteles... Es que no lo veo, según las noticias que veo en la tele, me parece casi imposible. Más adelante ojalá pueda ser, pero me parece una locura. Lo más importante es la salud y, si tenemos que estar en casa más tiempo, pues hay que estar, no queda otra".

El ex jugador del Betis y Espanyol no se mostró especialmente preocupado por el debate que hay acerca del tiempo que debería pasar entre partido y partido, a tenor de lo apretado que estaría el calendario, en pleno verano. "Lo más importante es la salud", reiteró. "A día de hoy es que no puede ser. Si no hay más contagios, hay más seguridad y las autoridades sanitarias nos dejan salir a la calle, me da igual jugar cada 48, 72 o cada día , lo más importante es que se solucione y, cuando llegue el día, da igual la fecha, sea en agosto o a la cinco de la tarde", subrayó.

El bermellón, indiscutible para el técnico Vicente Moreno, aunque en la última jornada ante el Eibar no jugó por sanción, considera que están haciendo entrenamientos de buen nivel en casa. "A las once de la mañana todo el equipo se conecta por 'zoom', ahí nos vemos todos y después nos dividimos en grupos de cinco o seis jugadores. Cada uno tiene un entrenador, pero todo el grupo hace el mismo trabajo y la verdad es que está bastante bien. Es de las mejores maneras que ahora se puede hacer", se felicitó a pesar de las circunstancias.

Eso sí, el andaluz, que llegó a Son Moix en el verano de 2017 para ser un referente en los dos ascensos consecutivos de Segunda B a Primera, reconoció que las sesiones no se pueden comparar a las que harían en Son Bibiloni. "No es lo mismo. Las distancias ni los esfuerzos son los mismos que en el fútbol. Hay gente que tiene casas más grandes, otras viven en pisos y les cuesta un poco más, pero el club nos ha facilitado cintas para correr, bicicletas, pesas y creo que se está haciendo un buen trabajo", detalló satisfecho.