Moreno: "No creo que fichar a un futbolista fuera del mercado sea lo más adecuado"

Vicente Moreno no se calla. El técnico valenciano ha valorado este mediodía, sin pelos en la lengua, la normativa que permite a los equipos de LaLiga, a causa de una grave lesión, fichar a futbolistas fuera del mercado y ha criticado que es algo "que no viene nada bien" a los equipos más pequeños de la competición. "Me quedaré más tranquilo el día que eliminen este tipo de normas que, desde luego, no creo que sean las más adecuadas para nosotros. Seguramente si algún día estoy en el Real Madrid o en el Barça piense muy diferente", ha indicado el preparador del Mallorca para proseguir: "Podemos valorar si la reglamentación es la correcta o si nos gusta más o menos, pero si hay una reglamentación y se cumple, desde luego no se le puede criticar nada a nadie que se acoge a ella. Yo no soy quién para juzgar a nadie por cumplir una regla que, bien hecha o no, es la que es".

Cuestionado por los rumores que colocaban a Budimir en el Barça y al Valjent en el Valencia, Moreno ha aprovechado para agasajar a sus futbolistas. "Si el Barça se llevara a Budi, ellos saldrían ganando en mucho, de eso no me cabe ninguna duda. Y como él, con otros futbolistas de los que también se habla. No he hablado nada con Valjent del interés que podría tener el Valencia por él. Hoy le he hecho un chascarrillo y le he ofrecido casa en Valencia, por si la necesita, pero lo cierto es que a mí no me ha dicho nada, aunque me parece uno de los mejores centrales que hay en la Liga", ha indicado.

Sobre el rival de este viernes, Moreno ha señalado que el Betis le parece "un equipo muy peligroso". "Me parece un rival con una afición que siempre empuja, que apoya a su equipo y que dificulta el trabajo del rival. Pitar en sitios así siempre es difícil. Rubi me parece un muy buen entrenador que viene haciendo un trabajo fantástico. Me parece un equipo con recursos. Tenemos mucha ilusión en hacer un muy buen partido en un campo como el del Betis y por qué no, lograr esa primera victoria fuera de casa", ha resumido.