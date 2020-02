El Mallorca consigue ante el Alavés una victoria para creer

El Mallorca se impuso al Alavés en un encuentro en que la victoria era una obligación y aunque continúa en descenso tras el empate del Celta en el Bernabéu, permite a los de Moreno afrontar con otra actitud el encuentro ante el Betis.

Los rojillos tuvieron que luchar contra prácticamente todas las adversidades que se pueden dar en un terreno de juego: un penalti fallado, un gol anulado y un jugador lesionado. Un trío de fatalidades futbolísticas que no tiraron por tierra el trabajo de los bermellones, que derrotaron a un rival directo por la permanencia.



Lesión de lumor



La primera piedra en el camino del partido llegó cuando apenas se habían disputado 27 minutos. Tras una gran jugada personal por banda, Lumor –que estaba en su mejor momento de la temporada– se echó la mano al muslo evidenciando una lesión que provocó tener que realizar el primer cambio del encuentro. Deprisa y corriendo tuvo que entrar al campo Leonardo Koutris, que vivió un plácido debut y participó de manera activa en el gol mallorquinista, siendo autor de la asistencia a Cucho Hernández.



Penalti fallado



Tras un remate de cabeza de Budimir que impactó en el brazo de Magallán, y dos minutos de tensa espera mientras el VAR repasaba las imágenes, el colegiado señaló pena máxima a favor del Mallorca. Salva Sevilla, encargado de ejecutarlo en ausencia de Lago Junior, tomó la responsabilidad, pero Pacheco le ganó la partida y detuvo el disparo. Una ocasión clarísima para avanzarse en el marcador, de las que no se pueden desaprovechar en una situación como la actual, pero que no hizo que el ánimo de los de Moreno decayese en el encuentro.



Gol anulado por el VAR



Parece ser que últimamente no hay partido del Mallorca sin que el VAR intervenga en su contra. Tras un saque de banda, Cucho controló el balón, que rebotó primero en su rodilla y luego en la parte interior del brazo. La jugada siguió y acabó en gol de Dani Rodríguez. El tanto fue anulado posteriormente por el colegiado, ya que desde el VAR le avisaron de que podía haber manos y tras revisarlo en el monitor, decidió finalmente señalar falta a favor del Alavés. Ya van tres jornadas consecutivas –ante el Valladolid y el Espanyol se anularon un gol y un penalti porque el balón había salido previamente por línea de fondo– en las que el VAR actúa de forma negativa contra el Mallorca.



Rival directo



No se pudo hacer ante Valladolid y Espanyol, pero sí se logró ante el Alavés. Los de Garitano, a pesar de acumular 27 puntos, ven cómo los equipos de la zona baja se acercan y para el Mallorca era fundamental el triunfo para que no se escaparan de la lucha por la permanencia. En las últimas jornadas se había creado un peligroso escalón de casi seis puntos que podía acabar siendo irremontable, pero se ha aplazado al menos una jornada más. Por contra, no se pudo ni tan siquiera igualar el golaverage particular con el conjunto blanquiazul –2-0 en Mendizorroza en la primera vuelta–.



Portería a cero



Era una de las grandes asignaturas pendientes. Desde la victoria contra el Real Madrid el pasado 19 de octubre, los bermellones no habían conseguido dejar su portería a cero. Un hándicap demasiado caro para un equipo que no ha sido capaz de remontar ningún marcador en toda la Liga. Basándose en la solidez defensiva, el equipo no concedió ocasiones de gol al Alavés, a excepción del tanto anulado por un claro fuera de juego en el 87.



Primer gol del Cucho



Ha tardado más de lo esperado seguramente por Vicente Moreno, pero al fin el Cucho Hernández se estrenó como goleador con el Mallorca. El delantero colombiano estuvo donde tenía que estar en el centro de Koutris: en el corazón del área. Se adelantó a su marca y no pudo a la primera con su remate de cabeza, pero sí a la segunda cogiendo él mismo su rechace. Budimir necesita un compañero de viaje en ataque y que el Cucho haya podido liberarse de la presión del gol hace que las opciones de permanencia del Mallorca sigan aumentando.