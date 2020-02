Arenga de los jugadores del Mallorca tras la derrota ante el Espanyol

Son momentos difíciles para el Real Mallorca. El conjunto bermellón sumó ayer en el RCDE Stadium una nueva derrota a domicilio ante un rival directo en la tabla, el Espanyol. Hace tiempo que el plantel rojillo y su cuerpo técnico no atravesaban una situación tan complicada, pero eso no ha provocado que la plantilla se venga abajo, justo todo lo contrario.



Son muchos los futbolistas del Real Mallorca que han expresado en las últimas horas, a través de las redes sociales, un mensaje de ilusión ante la situación que está viviendo en estos momentos el equipo. La confianza y el trabajo se aúnan en la esperanza a la que se agarra el equipo de aquí a final de temporada. Ellos confían, es el mensaje que quieren transmitir a un mallorquinismo en horas bajas.



"Desafortunadamente no pudimos ganar ayer, pero convencidos de que la manera de obtener éxitos, es compitiendo como lo hicimos. Toca lamerse las heridas. Ansiando que llegue el sábado", demanda Fabricio.





"¡Buenos días bermellones, no está todo dicho. Toca levantarse para volver más fuertes", reclama por su parte Alejandro Pozo. "Confiar al 100% es lo que nos ha llevado hasta aquí!!! Mucho trabajo detrás que tendrá recompensa!! Necesitamos a todos y estar más unidos que nunca para conseguir el objetivo", proclama por su parte Dani Rodríguez."Fácil creer cuando remamos a favor de viento... AHORA nos toca revelarnos y remar juntos", afirma por su parte uno de los pesos pesados del vestuario mallorquinista, Xisco Campos. "Aquí nadie se rinde", proclama por su parte Cucho Hernández.