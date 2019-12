Gil Manzano indigna al mallorquinismo

Clamor contra Jesús Gil Manzano. El mallorquinismo sigue indignado por la nefasta actuación del colegiado extremeño en el duelo ante el Sevilla del sábado. Sus decisiones perjudicaron de forma decisiva a los bermellones, que despidieron 2019 con una dolorosa derrota (0-2). Eso sí, los de Vicente Moreno pasarán las fiestas navideñas fuera de los puestos de descenso gracias a la victoria del Levante ante el Celta en Valencia (3-1). Y eso que los gallegos, con un punto menos, se adelantaron en el marcador con el tanto de Iago Aspas, pero en la segunda parte los granotas remontaron y aliviaron la agonía de la afición bermellona.

Al menos el palo recibido el sábado frente a los hispalenses no se ha agudizado cayendo a la antepenúltima posición de Liga. Hubiera sido la puntilla entre tanto enojo por el arbitraje.

En Son Moix no se entiende el criterio que siguió Gil Manzano para aplicar el sistema del videoarbitraje en un partido en el que todas las decisiones fueron en contra de sus intereses. Hacía tiempo que en el estadio no se mostraba tanta ira hacia las decisiones de un trencilla, con constantes abucheos y muestra de pañuelos blancos en una clara señal de protesta. Todo ello también se evidenció también en las redes sociales, con centenares de mensajes que reflejaban el enorme disgusto que sentían por lo vivido. El consejero delegado del Mallorca, Maheta Molango, ya evidenció su enfado ante los periodistas minutos después de finalizar el encuentro, así como también Dani Rodríguez, especialmente sulfurado por la labor de Gil Manzano. Tenía motivos para ello. Pero mejor ir por partes.

El colegiado dio validez al gol de Diego Carlos a pesar de que en la acción previa le propina un manotazo en la cara a Baba, que intentaba marcarle. El VAR, en el que estaba Del Cerro Grande, revisó la acción, pero el árbitro no se acercó hasta el monitor para verla. Hay voces que defienden que Valjent comete penalti a De Jong en esa misma jugada, pero en cualquier caso es posterior a lo de Baba.

En el minuto veintiséis Munir derribó a Lago dentro del área, pero Gil Manzano no quiso ni consultarlo cuando las imágenes evidencian que existe un claro contacto. En cambio, en una jugada que había pasado desapercibida y que ningún futbolista del Sevilla protestó, el árbitro decidió consultar el VAR. Baba robó el balón a Jordán, aunque le pisó. Y, tras la revisión, señaló penalti. Pero lo que más indignó fue el tanto anulado a Budimir, al considerar que estaba en fuera de juego. Después de muchas tomas y líneas trazadas en televisión, no queda claro que acertara. Y si lo fue, en cualquier caso, es imposible que el croata sacara ventaja, aunque tuviera una uña más adelantada.

01: El manotazo de Diego Carlos a Baba en el gol del Sevilla

El Sevilla se adelantó en una acción que podría haber quedado invalidada si el colegiado hubiera señalado como falta el claro manotazo en la cara que le pega Diego Carlos, autor del gol, a Baba. Gil Manzano ni fue al monitor.

02: Munir derriba a Lago Junior y ni siquiera consulta el VAR

El árbitro no quiso saber nada de un penalti de Munir sobre Lago. Es evidente que hubo contacto, otra cosa es que el colegiado apreciase que no fuera suficiente. Decidió la interpretación de Gil Manzano, que tampoco consideró necesario consultar el VAR en una acción, como mínimo, muy dudosa. En cambio, su criterio varió en la jugada del supuesto penalti de Baba sobre Jordán por un pisotón ya que decidió acercarse a la pantalla para cerciorarse de lo que había sucedido.

03: Anulan el gol de Budimir por un fuera de juego milimétrico

Fue la acción que enfadó más a los aficionados del Mallorca en Son Moix. Budimir marcó, pero el tanto no subió al electrónico porque el VAR consideró que estaba en fuera de juego. No obstante, las imágenes no lo dejan nada claro, ni mucho menos. En cualquier caso, es imposible que el croata sacara ventaja de su posición porque, si estuviera en una posición incorrecta, sería por milímetros. Además, también irritó que transcurrieron varios minutos, con celebración del gol incluida, hasta que Gil Manzano decidió invalidar el tanto del Mallorca.

04: Un pisotón de Baba a Jordán que sí revisó el videoarbitraje

En una jugada aparentemente sin importancia, Baba cometió una supuesta pena máxima sobre Jordán. El ghanés le robó el balón y pisó a Jordán en una acción que ningún jugador del Sevilla protestó. De hecho, el juego siguió con normalidad hasta que el VAR, cuando el Mallorca se disponía a lanzar un saque de esquina, le avisó. Gil Manzano decidió ir a ver la jugada al monitor y decidió que era penalti. Esa decisión significó el tanto de Banega, que puso el 0-2 definitivo. Son Moix se indignó y no entendía por qué antes no había revisado la del derribo de Munir a Lago dentro del área de los hispalenses.