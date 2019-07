Real Mallorca: Primer amistoso ante el Felanitx

El Mallorca arranca esta tarde, a partir de las 20 horas (IB3 Televisió) el primer test de la pretemporada ante el Felanitx, de Tercera División, en Sa Pobla.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será ver en acción por primera vez a las nuevas caras del equipo en el año del regreso a Primera División.

En este primer partido Vicente Moreno alineará dos onces distintos para cada mitad, repartiendo minutos de juego entre unos jugadores que tras una semana de entrenamientos acudirán con las piernas cargadas.

El resto de los habituales de la plantilla como Reina, Salva Sevilla o Lago Junior también están convocados, aunque habrá bajas. Abdón continúa recuperándose de la lesión sufrida ante del el Deportivo en Son Moix y no participará en el partido. Por su parte, Joan Sastre previsiblemente no será de la partida hasta que no se aclare el asunto de su renovación. Este encuentro es el primero de los tres que el club bermellón disputará en la isla – los otros serán el miércoles 24 ante el Playas de Calvià y el domingo 28 ante el Poblense– antes de poner rumbo a la concentración en Marbella el próximo 30 de julio.