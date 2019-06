Moreno al Albacete: "Al árbitro hay que dejarlo tranquilo"

Como un señor. Vicente Moreno no ha querido calentar la vuelta de la eliminatoria de los play-off ante el Albacete y ha esquivado valorar las incendiarias declaraciones de Mauro Pérez, director deportivo del conjunto manchego, sobre el arbitraje. "Al árbitro hay que dejarlo tranquilo y que haga su trabajo, si nos ponemos todos a hablar dificultaremos todavía mucho más su oficio, que demasiado tienen", ha señalado este mediodía el técnico del conjunto bermellón en rueda de prensa.

"A estas alturas no creo que sus palabras - las del director deportivo del Albacete - vayan a condicionar para nada al colegiado del partido. El arbitraje español tiene un nivel y no creo que porque alguien haga una declaración u otra, vaya a tener ninguna influencia sobre el colegiado. Yo nunca hago ninguna valoración al respecto de los árbitros. Puedo hacer alguna vez alguna propuesta, durante el transcurso del partido, hasta ahí lo entiendo, son cosas normales, aunque sé que tampoco se deberían hacer. A partir de ahí, sé que el arbitraje es un oficio muy difícil, no voy a alimentar absolutamente nada antes del partido", ha reconocido el valenciano en una línea bastante prudente, pero enviando un claro mensaje por la postura tomada por el Albacete.

"Cada uno es esclavo de sus palabras. No soy yo nadie para juzgar a nadie. Cada uno sabe lo que puede o no puede decir y lo que le beneficiará o no. Nosotros tenemos bastante con lo nuestro, como para estar pensando en cosas externas", ha zanjado sobre el tema.

Aparcada la polémica, Vicente Moreno también ha valorado el partido que su equipo disputará este domingo, a las 19 horas, en el Carlos Belmonte. El de Massanassa tiene claro que el Mallorca ha de afrontar el duelo sin tener en cuenta el resultado de la ida (2-0): "No vale para nada el partido del otro día. Podemos tener una pequeña ventaja, pero sabemos que se nos puede ir en un segundo. El partido del otro día no condicionará para nada este encuentro. El Albacete meterá una marcha de intensidad y agresividad importante. Van a intentar empujarnos desde el inicio, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro".

El preparador rojillo, en su línea habitual, no ha querido dar pistas sobre los jugadores que formarán en el once bermellón y tan siquiera ha hablado del estado de Ante Budimir, quien no pudo jugar en la ida, o de Abdón Prats, quien acabó el encuentro exhausto. "Como ya sabéis no daré mucha información de los jugadores. Es verdad que hay mucha proximidad de un partido al otro, hay que analizarlo todo muy bien, pero el equipo está fuerte, con ganas y jugamos a nuestro favor con la ilusión, eso está por encima de todo lo demás" , ha resumido.

Esta noche se disputa el partido de la vuelta entre el Málaga y el Deportivo de la Coruña, encuentro de donde saldrá el rival del Real Mallorca en la segunda eliminatoria de los play-off, siempre y cuando el conjunto bermellón consiga alcanzar dicha fase. "Más que pendientes, veremos el partido porque nos apasiona el fútbol, porque si la Segunda División ya es una categoría impresionante, imagínate en un partido de ascenso. Estaremos pendientes porque nos apasiona el fútbol, por nada más", ha zanjado.