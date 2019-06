El director deportivo del Albacete clama contra el arbitraje en Son Moix

El director deportivo del Albacete, Mauro Pérez, ha clamado contra los arbitrajes que ha sufrido su equipo esta temporada, incluido el encuentro de ida de la semifinal del play-off de ascenso a Primera División disputado ante el Real Mallorca y que finalizó con derrota albaceteña por 2-0.

"No quiero esconder que ayer hicimos una muy mala primera parte", ha asumido, pero ha subrayado, al tiempo, que "si pita el penalti a Zozulia y marcamos, hubiera cambiado el partido porque esto es fútbol y los detalles importan".

Mauro Pérez ha solicitado "respeto" para un equipo "pobrecito", a pesar de que los otros tres rivales de las eliminatorias de ascenso "hayan estado en Liga de Campeones", porque ha defendido que "a nosotros nos ha costado mucho llegar hasta aquí".

Pérez ha asegurado en rueda de prensa que se veía "en la obligación" de hablar este viernes sobre la sucedido en la jornada contra el Málaga y ayer en Son Moix, teniendo en cuenta, además, "lo que ha ocurrido durante esta campaña".

Se ha mostrado también contrariado por las designaciones de los colegiados para los dos partidos de play-off: Pulido Santana en Mallorca y Figueora Vázquez en Albacete, porque, según ha explicado, "no tenemos nada en su contra, pero nos pita fuera el que tiene mayor porcentaje de victorias en sus partidos y en casa el que lo tiene totalmente al contrario, decisiones que hubiésemos deseado que fueran al revés".

Ha señalado que "no hemos sacado pecho cuando hemos estado en ascenso directo o el equipo se ha clasificado para el play-off de ascenso a Primera siendo el objetivo la permanencia", pero que ello no implica que "se hayan cometido 28 errores flagrantes durante toda la temporada", sin olvidar que "hubo cinco decisiones que nos favorecieron".

Tras enumerarlas, y pese a mostrarse "muy cabreado" por tanto error en contra, el responsable albaceteño ha recalcado que no cree "en manos negras", pero sí ha puntualizado que "ante las mismas acciones no se ha respondido igual con nuestros jugadores", sobre lo que ha puesto varios ejemplos.

Ha insistido en varias ocasiones que "esto no son opiniones" y que es "pura estadística que podemos discutir con imágenes y datos en la mano", argumento que le ha servido para afirmar: "Que alguien me rebata si no hubiésemos estado en ascenso directo sin tantos errores, no puede hacerlo nadie", ha subrayado.

Y entre los retos superados ha destacado que "la propiedad puso mucho dinero, que estuvo cerca de desaparecer y que representa a una ciudad, provincia y comunidad autónoma", para refrendar que "somos humildes, pero no tontos".

Para finalizar, Pérez ha hecho un llamamiento a todos los albaceteños para que ayuden a conseguir una remontada que "puede ser histórica". "Si queremos hacer cosas grandes debemos llenar el Carlos Belmonte el domingo, que todo la afición lleva sus bufandas y camisetas para apoyar a un grupo de jugadores y cuerpo técnico que lo han dado todo esta temporada". La historia se escribe desde el presente y si queremos hacer cosas grandes debemos pensar en el partido del domingo y que todo el mundo esté a muerte con este equipo", ha concluido.