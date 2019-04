El Mallorca sigue enganchado al sueño

El Mallorca se aferra al play-off con uñas y dientes. Ha vuelto a ganar en Son Moix, donde es casi infalible, a un buen Rayo Majadahonda, que ha puesto más problemas de lo que dice el marcador, gracias a los tantos de Aridai y Lago Junior, de penalti (2-0). Esta victoria le coloca en la cuarta plaza, a la espera del duelo de este domingo del Cádiz ante el Numancia. Los de Vicente Moreno, que ha cumplido su segundo partido de sanción, han cuajado una buena primera mitad y en la segunda han sufrido algo más, pero la falta de puntería de los visitantes también ha sido un buen aliado. Además, Manolo Reina, una vez más, se ha erigido en héroe al haber despejado un penalti tirado por Héctor Hernández, ya con 2-0, que podría haber cambiado el signo del encuentro. Estos tres puntos, tras caer en Córdoba y empatar en Soria, saben a gloria e invitan al mallorquinismo a soñar por luchar por el ascenso a Primera.

La primera parte ha sido frenética. De principio a fin. Budimir, con un remate fuera por poco, y un cabezazo de Lago que se ha ido al palo, han dejado claro lo que sería el duelo. Fede Varela, con un buen disparo antes que ellos, también ha enviado un mensaje de que el Rayo Majadahonda iba a atacar. Y de qué manera. Pero el fútbol son goles. Y es para listos. Y Aridai, a los dieciséis minutos, ya ha levantado a los espectadores de sus asientos. El canario, muy pillo, se ha aprovechado de un mal pase de Andújar a Basilio para robar el balón, sortear al portero y marcar. Todo un premio a su intensidad para sumar el séptimo tanto en su cuenta particular. Más oxígeno ha cogido el Mallorca en el minuto veintitrés, poco después de un testarazo de Valjent. En una fabulosa contra de Lago Junior, que sigue marcando diferencias en esta categoría, Óscar le ha tenido que derribar cuando el africano estaba en el corazón del área. Como no podía ser de otra manera, sin las absurdas discusiones de otras ocasiones, ha sido el propio Lago el que ha chutados desde los once metros para instalar el 2-0 en el electrónico. Es su undécimo tanto del curso, pero da la sensación de que no será el último, ni mucho menos. Este resultado, no obstante, no ha hundido a los madrileños, que han causado una muy buena impresión en su faceta ofensiva ya que ha hecho daño a los bermellones en más de una ocasión, pero sin puntería. Tanto Benito, como Aitor y Manu, han demostrado por qué recibe tantos elogios este modesto recién ascendido. No es que el Mallorca hubiera desaparecido, pero es verdad que en algún momento ha llegado a perder el dominio de la pelota y ha concedido demasiado atrás. Una volea de Dani Rodríguez desde la frontal, tras un gran pase de Lago, ha sido lo más llamativo que ha hecho hasta el descanso.

En la segunda parte el Mallorca ha salido dispuesto a poner el tercero en el marcador. Y a punto ha estado de hacerlo ya en el minuto cincuenta y tres. Salva Sevilla ha lanzado una falta magistral y el cancerbero Basilio se ha estirado como un chicle para despejar un balón imposible. Aridai, otra vez muy atento, ha recogido el rechace, pero su disparo seco se ha estrellado de forma violenta en el poste. Eso sí el panorama podría haber cambiado sustancialmente en el minuto sesenta y siete. Iglesias Villanueva ha pitado un penalti inexistente por una supuestas manos de Valjent para asombro de todos los presentes. Sin embargo, Manolo Reina ha estado inspirado a la once de repeler con el pie el tiro de Héctor Hernández. Es lo mejor que le podía pasar al Mallorca, que ha perdido el balón frente al empuje de los visitantes. Eso sí, los baleares han podido sentenciar el choque en una contra en la que tras un gran pase de Dani Rodríguez al interior del área, con Stoichkov y Abdón preparados para rematar, pero Basilio ha reaccionado rápido para atrapar el balón.

Los rojillos, que han empezado a mirar el reloj de reojo, han encontrado algunos huecos para hacer daño ya que el Rayo Majadahonda estaba volcado, pero las imprecisiones se han ido sucediendo en ambos lados del campo. El partido no ha tenido mucha más historia, pero ya le va bien al Mallorca, que sigue enganchado al sueño. Siete partidos para disfrutar. Seguro.