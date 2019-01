El Mallorca gana con un obús de Lago

Lago Junior ha hecho justicia al mejor partido del Mallorca sobre un Deportivo decepcionante, que no ha demostrado ser uno de los principales aspirantes al ascenso. El africano se ha hecho con un balón al borde del área y, sin pensarlo, ha lanzado un zambombazo que ha hecho inútil la estirada de Giménez. La euforia se ha desatado en Son Moix, por la belleza pero, sobre todo, por la importancia de un gol que mete al Mallorca en la pelea por meterse entre los seis mejores.El fútbol ha premiado al que ha sido mejor, y, tras una primera parte igualada, en la segunda los rojillos merecieron la victoria.

El comienzo del Mallorca fue un espejismo. En los diez primeros minutos se ha hecho con el control del balón. Pero fue solo eso, diez minutos. Porque el Deportivo la empezó a tocar, eso sí, sin excesivo peligro sobre el área de Reina.

Desde el inicio se ha visto a un Mallorca temeroso, con mucho, quizá excesivo respeto al Depor, un equipo formado por muy buenos futbolistas y claro aspirante a ascender a Primera. Ha sido una primera parte insulsa, con excesivo tacticismo por parte de los dos equipos. Vicente Moreno, que esta semana ha sido protagonista a su pesar al no aclarar si continuará en el Mallorca la próxima temporada, tenía claro que a su rival había que frenarle como fuera en cuanto se acercara al área. Le hicieron caso sus jugadores porque los deportivistas se las vieron y desearon para inquietar a un Reina que en el primer periodo no ha pasado por ninguna situación de peligro.

En ataque, a los rojillos apenas se les ha visto en este primer periodo. Muy bien armados en defensa con Duarte y Marí, Álex López lo ha pasado francamente mal, y por las bandas, tanto Lago como Merveil, que ha repetido titularidad, han pasado desapercibidos. Los únicos que han dado el susto han sido precisamente defensas. Raíllo en el minuto 26 al no llegar por muy poco a un saque de esquina de Salva Sevilla, y Sastre, novedad en el lateral derecho, al rozar el larguero un disparo lanzado con mucha intención. El de Porreres ha jugado en su auténtica demarcación por primera vez en la temporada. Fran Gámez se había hecho con el lateral derecho y, con toda justicia, ha sido el titular indiscutible. Pero es verdad que el saguntino ha bajado su rendimiento en los últimos encuentros y Moreno, como es habitual en él, no se casa con nadie y no se lo ha pensado dos veces para hacer el cambio de cromos.

Tampoco han faltado las acciones polémicas. La primera, en el área del Depotivo cuando a los 25 minutos el balón impacta en el brazo de Bóveda. Pero ha acertado el árbitro porque primero dio en la pierna del defensa deportivista. En el 34 ha sido Valjent el que ha tocado el balón con su mano izquierda en un despeje de Raíllo. Este sí ha parecido pena máxima, pero afortunadamente para el Mallorca, el colegiado se ha desentendido de la jugada.

En la segunda parte el Mallorca ha sido mejor. Ha salido decidido en busca de la victoria. Ha podido adelantarse en dos acciones consecutivas. A los diez minutos Marí ha despejado el balón al poste tras un disparo de Sastre y con Giménez batido. A continuación, y en la mejor ocasión, el guardameta del Depor ha evitado el primer gol con un paradón en un remate de cabeza con veneno de Pedraza. Las oportunidades llegaban, y en el 61 ha sido Duarte el que ha rematado a placer de cabeza un saque de falta. Eran los momentos de más presión de los rojillos. Ha podido marcar Sastre, pero Giménez ha respondido con un paradón. Y menos de un minuto después, Abdón, que acababa de entrar y en la primera pelota que ha tocado, ha rematado al larguero de cabeza.

El partido parecía definitivamente del Mallorca. Ha conseguido agobiar a su ilustre rival. Moreno ha apostado por Aridai para el último cuarto de hora. Y ha sido en ese momento cuando ha llegado la jugada clave del partido. Lago se ha hecho con el balón y sin pensarlo ha lanzado un auténtico obús que se ha colado en la portería de Giménez. Aún hubo tiempo para el susto cuando Raíllo ha estrellado el balón al larguero de Reina, que no ha sido gol de milagro. Lago ha hecho justicia a la mejor segunda parte del Mallorca, que a partir de ese momento, con quince minutos por delante, se ha dedicado a defender la preciosa ventaja. Y lo ha conseguido para la alegría de una afición que se lo está pasando en grande esta temporada. El Mallorca sigue en la pelea por meterse en la zona de promoción de ascenso. Con toda justicia.