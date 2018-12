Moreno: "Ha sido un 2018 espectacular"

Vicente Moreno tiene pocos peros que ponerle al curso que cierra mañana en Son Moix. El técnico del Real Mallorca tilda 2018 de "espectacular" y reconoce que "pese al trabajo que se realiza, no siempre es fácil obtener estos resultados". Mañana el conjunto bermellón pone el punto a este año cargado de éxitos con el partido ante el Nàstic de Tarragona, actual colista de la categoría, un partido que el valenciano no ve "fácil por ningún lado".

"Siempre estamos obligados a ganar, nunca hemos sentido lo contrario, pero quizás este partido tiene los condicionantes suficientes como para pensar que existe un mayor interés. Es un equipo que conozco, al que le tengo muchísimo cariño y circunstancialmente se encuentran en esa posición, pero sé que no nos lo van a poner fácil. La gente puede creer eso mirando la tabla, pero la realidad es otra. Este equipo va a querer sobrevivir, no tengo ninguna duda", valoraba el preparador rojillo sobre su rival de mañana.

Para el partido ante el Nàstic, Moreno recupera a Aridai, "pero ya veremos si está para mucho o para poco". El de Massanassa no podrá contar ni con Salva Ruiz, aquejado de una lesión que arrastras desde hace varias semanas, ni con Franco Russo, "con unas molestias que no le dejan estar a gusto". "Russo tenía opciones de entrar en la convocatoria e incluso estudiábamos la posibilidad de que jugase -debido a la sanción de Raíllo-, pero tiene unas molestias y no vamos a forzar", ha desvelado el entrenador en rueda de prensa.

Sobre el curso que acaba, Moreno se ha mostrado orgulloso: "Ha sido un 2018 espectacular, muy difícil, cargado de sacrificios, de momentos malos también, pero que forman parte del éxito final. Creo que ha sido un año espectacular, difícil de repetir en la categoría que sea. Ojalá que podamos seguir en la misma línea. Esta temporada también está siendo relativamente buena, con este paréntesis de estos dos últimos partidos en los que no hemos sido capaces de ganar, peor espero que este 2019 nos traiga para todos salud y que el trabajo que hacemos se transforme en resultados".

Ya para acabar, Moreno ha valorado el parón navideño. "No sabe uno cómo tomárselo. Si mañana termina la jornada y has ganado, pues seguramente te vas satisfecho y a gusto. Si no ganas, pues jugaríamos al día siguiente para intentar arreglar la situación y cambiar la sensación, pero como eso no lo podemos elegir, pues es lo que hay", ha zanjado.