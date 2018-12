Maheta Molango: "El mercado de invierno no es la panacea"

Maheta Molango ha hablado. El consejero delegado del Real Mallorca ha aprovechado un acto promocional del club en Son Bibiloni para dar la cara, hacer resumen de la actual situación del club y hablar de futuro. El directivo bermellón no se ha dejado ningún tema en el tintero.

Comedido en sus palabras, lejos de la línea con la que aterrizó hace ahora tres años en la isla, Molango se ha mostrado feliz con la trayectoria del primer equipo, ha reconocido los problemas que conlleva fichar en el mercado invernal y ha restado importancia a la baja asistencia de aficionados en Son Moix.

"Creo que la valoración global solo puede ser positiva. Tras 15 partidos, si nos comparamos con los equipos recién ascendidos, salimos bastante bien parados. Disfrutamos de lo que se está consiguiendo sin volvernos locos en cuanto a las expectativas", ha señalado orgulloso durante la comparecencia que ha ofrecido en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio.

El mercado de fichajes ha sido uno de los temas que ha centrado su aparición ante los micrófonos, un mercado donde Maheta no espera "encontrar la panacea". "Diciembre siempre es un mercado complicado en el que hay que estar tranquilos. No esperamos un milagro, pero si tenemos la oportunidad, mejoraremos. Hay que tener en cuenta que es un mercado en el que a los jugadores puede llevarles un tiempo adaptarse, por eso tenemos que ir con tranquilidad y cabeza", ha resumido.

Molango ha descartado el interés de cualquier equipo por jugadores del club y ha reconocido que Vicente Moreno, "con el que trabaja codo con codo", no le ha pedido ningún futbolista para el presente mercado invernal. "Entendemos que los jugadores que hay están contentos y comprometidos y no percibimos que nadie se quiera ir. Tampoco nadie no ha venido a tocar a la puerta. El míster no me ha pedido nada en particular para este mercado. Los números dicen que somos el tercer equipo con más goles a favor de la categoría, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, fichar a un delantero no es un tema que nos preocupe en exceso", ha remarcado el directivo bermellón.

Molango también se ha referido a los bajos números de asistencia de aficionados en los partidos en Son Moix y ha revelado la esperpéntica cifra de invitaciones que se regalaban para asistir al estadio hace ahora dos años. "En cuanto al número de asistentes hay que hacer una valoración global. Hace dos años, en Segunda, se estaban dando 45.000 invitaciones al año. El socio que paga tiene derecho a que se le respete, se le cuide y creo que ese no era el camino correcto. No estamos preocupados porque en cualquier proceso de cambio debe haber un impasse. Los datos de ventas de entradas están siendo muy buenos y nuestro objetivo es seguir ofreciendo un producto bueno", ha remarcado.