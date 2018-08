Martin Valjent será el décimo

Un refuerzo necesario. Después de haber descartado la contratación del brasileño Philippe Sampaio, Valjent

era el mejor colocado para completar una zona en la que ya figuran Antonio Raíllo, Xisco Campos y Franco Russo

El central eslovaco Martin Valjent se convertirá, en las próximas horas, en la décima incorporación del Real Mallorca 2018/19. El futbolista aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto de Son Sant Joan y hoy presenciará desde el palco de Son Moix el debut de su nuevo equipo ante Osasuna. Valjent pasará mañana reconocimiento médico con el club y, si todo sale según lo previsto, el Mallorca hará oficial su fichaje para la próxima temporada.

A falta de confirmación oficial por parte del club, Valjent llegará cedido al conjunto bermellón para reforzar la línea defensiva del equipo, donde Vicente Moreno expresó el pasado viernes la necesidad de encontrar un futbolista para cubrir dicho puesto. El jugador eslovaco ha sido el elegido por la dirección deportiva para reforzar dicha línea hasta final de temporada.

En declaraciones a IB3 TV a su llegada al aeropuerto, Valjent reconoció sentirse "muy feliz" de poder fichar por "un equipo como el Mallorca" y se mostró esperanzado por acabar de cerrar su cesión con el conjunto bermellón.

El defensa, que pertenece al Chievo Verona italiano, ayer no pudo reunirse con el director deportivo, Javier Recio, ni con el consejero delegado, Maheta Molango, quien durante toda la tarde planificó la temporada del nuevo Mallorca junto al máximo accionista, Robert Sarver.

Valjent actuó la pasada campaña como cedido en el Ternana, donde fue indiscutible al disputar 38 partidos y marcar tres goles en la Serie B. Eso sí, no pudo evitar el descenso de su equipo a la Serie C. El central llega como préstamo al conjunto bermellón, ya que el Chievo no quiere desprenderse de un futbolista tan joven y que ya puede presumir de ser internacional absoluto. El jugador, que mide 1,86 y es diestro, también puede actuar como pivote defensivo y lateral, aunque su posición natural es la de central.