El Real Mallorca abre una lista de espera para Sol Alta

Sol Alta no se abre, o al menos esa es la intención que tiene el Real Mallorca de cara a la temporada 2018/19. Pese a la gran demanda de localidades que existe para una de las gradas históricamente más concurridas de Son Moix, la entidad bermellona, que a día de hoy cuenta con 9.307 socios, se muestra tajante en este aspecto y no tiene intención de abrir ninguna pastilla en dicha zona.

Una lista de espera es la única alternativa que ofrece la oficina del abonado a día de hoy. La entidad mallorquinista no ha dado a conocer por el momento dicha opción, aunque son muchos los aficionados que ya han dejado sus datos en un listado con la esperanza de recibir una llamada que les permita conseguir su ansiada localidad en dicha zona.

Desde la centralita de Atención al Abonado reconocen no conocer todavía cuántos socios potenciales debe haber en esa lista para que finalmente se consiga abrir alguna pastilla en la zona de Sol Alta. Asientos en Tribuna Cubierta y Descubierta y unas localidades sueltas en la grada Lluís Sitjar son las únicas opciones a las que opta el aficionado del conjunto bermellón a día de hoy. La indignación entre el mallorquinismo es manifiesta.

Los aficionados del Mallorca, a falta de menos de una semana para que dé inicio el campeonato, continúan con su peregrinaje a las oficinas situadas en el Camí de la Vileta. Acuden a cuentagotas, ilusionados por la pretemporada que ha firmado el equipo, pero cuando abandonan las dependencias, su cara se transforma.

"Tengo varios amigos en Sol Baja. Mi intención es sacarme el abono en cualquier localidad de la zona Sol, pero me ha sido imposible", reconocía ayer a DIARIO de MALLORCA Xabi Sánchez. "La única alternativa que me han dado ha sido apuntarme en una lista de espera y si consiguen que haya un número determinado de personas, me han dicho que quizás abran alguna pastilla en Sol Alta. No les he visto muy convencidos", recalcaba el mallorquinista a su salida de las oficinas del abonado.

A Maria Antonia Isern y Margarita Clar les ocurría algo parecido. "Veníamos con la ilusión de poder recuperar nuestros asientos en Sol Alta, unas localidades que perdimos la temporada pasada con el descenso del equipo. Nos han comunicado que esa zona estará cerrada esta temporada, por lo que hemos optado por renovar nuestro carnet en Tribuna, donde ya estuvimos el año pasado, aunque el pellizco que nos han dado ha dolido", reconocían ambas amigas.

Pere Borras y Nadal Figueroba, a diferencia de Isern y Clar, optaban por la opción económica. "También veníamos a hacernos el carnet en Sol, pero ante la imposibilidad que nos ha dado el club, hemos decidido abonarnos en la grada Lluís Sitjar, al menos nos echaremos unas risas", reconocían estos jóvenes aficionados a las puertas de Son Moix.

"¡Es que no puedo entenderlo! ¡Debemos ser el único club del mundo en el que un aficionado quiere hacerse socio, hay localidades para ello y la entidad no le deja!", se lamentaba por su parte Miguel Ángel Muñoz, socio en Tribuna Cubierta. "Ahora mismo no hay un término medio. O te rascas los bolsillos para sentarte escorado en la zona de Tribuna o te vas a la Grada Jove, donde además ya no hay casi asientos y te colocan en la fila 1 o 2. Es incomprensible que el club no abra más pastillas, no puedo entenderlo", reconocía molesto Muñoz.

Horarios de Liga y Copa



El Mallorca ya conoce los horarios de la cuarta y la quinta jornada de la Liga 123. El viernes 7 de septiembre, a las 21 horas, se enfrenta en Son Moix ante el Cádiz. El domingo 16 visitan al Elche a las 12 de la mañana. La segunda eliminatoria de la Copa del Rey contra el Oviedo se jugará el martes 11 de septiembre a las 18.45, tambien en Son Moix.