Operación salida en marcha

El Mallorca 2018/2019 dio ayer los primeros pasos. El consejero delegado Maheta Molango, el director deportivo Javier Recio y el entrenador Vicente Moreno conversaron ayer con buena parte de la plantilla para comunicar sus intenciones de cara a la próxima temporada en Segunda División. Salvo la baja ya confirmada del delantero Cedric, no hay ningún adiós oficial, aunque no tardarán en llegar. Todo apunta a que muchos de los futbolistas sin protagonismo este curso como Núñez, José Ángel y Damià Sabater, así como también los que se marcharon cedidos en el mercado invernal, como es el caso de Fran Grima, Rufo, Pol Roigé y Néstor Salinas -se fue en agosto-, no continuarán.

El problema reside en que hay que buscarles acomodo y algunos de ellos cuentan con salarios de nivel alto para la Segunda B, aunque desde el club confían en encontrar una solución lo antes posible. Es evidente que para diseñar la plantilla es necesario saber de cuántos de estos futbolistas pueden desprenderse, ya que influye el tope salarial con el que contarán la entidad en su regreso a la Liga de Fútbol Profesional. En Son Moix son conscientes de que difícilmente superará los 4,5 millones, por lo que es importante dar bajas a los jugadores que no cuentan para el técnico.

Lo que es segura es la continuidad del grueso del equipo titular de este curso. Manolo Reina, Xisco Campos, Raíllo, Bonilla, Pedraza, Salva Sevilla, Lago, Aridai, Álex López y Abdón seguirán vestidos de bermellón, salvo algún cambio de opinión en la pretemporada del propio Moreno, que ya sabe lo que es ascender con el Nàstic y afrontar, con solvencia, el siguiente curso en Segunda.

Uno de los futbolistas que tendrá más novias es Joan Sastre, que en su primer año con los mayores ha ofrecido un sensacional rendimiento. Hay clubes extranjeros que han preguntado por el de Porreres, que renovó contrato la pasada Navidad, pero el Mallorca no está dispuesto a desprenderse de una de sus perlas, a no ser que la propuesta económica sea mareante.

Otros jugadores que no han sido indiscutibles, pero que cuentan para Moreno son Parera, James, Salva Ruiz, Bustos, Giner y Fran Gámez. Está por ver si Dani Ndi, que ha tenido un papel residual en esta segunda vuelta, cuenta con la confianza del valenciano después de la pretemporada. Al africano le avalan sus buenas temporadas en Segunda con el Sporting de Gijón, pero como bermellón su rendimiento ha sido nulo. Faurlín, que finaliza contrato con opción a dos más, tiene también muchas posibilidades de continuar. En la entidad valoran el buen nivel demostrado en Segunda en el Getafe hace solo dos temporadas, con el que ascendió a Primera siendo titular. La plantilla se marchó ayer de vacaciones y está citada en Son Bibiloni el 10 de julio.