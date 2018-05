Pep Lladó y Pedro García. Las dos cabezas visibles de la ya emblemática y divertida Penya Es Berros confiesan que no están viviendo una semana cualquiera en la previa del inicio de la eliminatoria de ascenso a Segunda ante el Mirandés. "Son partidos para valientes", aseguran

Ni marcan los goles de Abdón ni paran como Reina , pero entre el mallorquinismo son casi tan famosos como ellos. Pep Lladó y Pedro García, dos de las cabezas visibles de la divertida y ya emblemática Penya Es Berros, viven con pasión la semana previa al inicio de la eliminatoria de ascenso del equipo de su vida contra el Mirandés. "Ni con 4-0 estaría tranquilo", confiesa Pedro después de que Pep desvelara que firma un "2-0 o 3-0" sin titubear.

Este aficionado ha sido noticia esta semana porque en su cuenta personal de Twitter ha puesto de moda la etiqueta #Hasdevenir, un mensaje que ha calado entre los bermellones y que el propio club ha hecho suyo en las redes sociales. De hecho, llegó a ser 'trending topic' en Palma. "Un amigo de Cala d'Or, Xisco Lladó, me dijo que tenía que hacer uno para el play-off después de que el de 'un punto es miel' gustara en la previa ante el Sabadell. Y como todo el mundo tiene que apoyar al Mallorca en Son Moix el domingo, me salió lo de 'has de venir'. Además, tengo el permiso de Agustín 'El Casta' para utilizarlo, por lo que ha ido muy bien", explica entre risas en el 'Facebook Live' que ayer emitió DIARIO de MALLORCA.

No están siendo unos días cualquiera para ellos. "Tengo canguelo", asegura Pedro. "Yo trato de no pensar mucho en ello, pero le voy a decir una cosa. Solo estaría más asustado que ahora si yo fuera del Mirandés y tuviera que jugar contra Lago, Abdón, Álex López o Aridai. Seguro que a ellos no les hace ninguna gracia", subraya Pep, que asegura con orgullo que la Penya Es Berros ya cuenta con noventa socios.

"A mí me hubiera gustado más el Cartagena, estos nos van a empezar a bombear balones y en su casa nos pueden hacer mucho daño", teme Pedro, que ve con buenos ojos empezar la eliminatoria en la isla. " Yo soy más clasico y prefiero la vuelta fuera. Lo importante es no encajar. Pero el fútbol no tiene lógica", apunta Pep, que es interrumpido por su amigo, que por un momento se pone serio: "En Son Moix veo muy fuerte al equipo, aunque es cierto que en la segunda vuelta como visitante no ha estado igual que en la primera, aunque tampoco perdió ni en Elche ni Villarreal". "Pedro, lo que está claro es que cuando el Mallorca ha estado apretado ha sacado su mejor versión y eso es lo importante. Son partidos para valientes y se trata de que hagan lo que saben, es difícil no estar presionado en partidos así", responde Pep.

Ninguno de los dos contempla no subir esta temporada. "No me he puesto en este escenario. De no ganar al Mirandés no hay que venirse abajo y pongo un ejemplo. Nuestro amigo Tomeu Nadal, el portero del Albacete, perdió la primera eliminatoria y después subió", señala Pep. "El Mallorca ha hecho un gran año, el entrenador conoce la categoría y ha fichado lo que a él le iba bien por su sistema, las cosas se han hecho bien para jugar en Segunda B", agrega Pedro antes de volverse a poner serio: "Queremos estar en Segunda otra vez. Es que ya no debería haber bajado nunca. Puedes entender que baje de Primera con los presupuestos que hay, pero a Segunda B es una vergüenza. Y tenemos que subir sí o sí".

El nombre del consejero delegado Maheta Molango se pone sobre la mesa. "Ha aprendido de lo que hizo el año pasado, no le tengo por un hombre tonto y, si subimos, no cometerá los mismos fallos", resalta Pedro. "Es que hay gente que perdona y gente que no. Por mucho sentimiento que tengamos, el club no es nuestro. Ya dijeron ellos que venían a gestionar un bien ajeno. Somos los primeros que nos enfadamos con él, pero ha tenido detalles con aficionados, cosas que no se saben, no solo con nosotros, de 'chapeau'", destaca Pep.



Afición



La conversación deriva en el respaldo que tendrá el equipo este domingo a las 12 horas. "No me gusta que se regalen entradas, pero me gustaría que el campo estuviera lleno, y creo que no lo estará", lamenta Pep, aunque entiende la postura del club. "El Mallorca se tiene que hacer valer", añade. "Por un día que se rasquen el bolsillo los que no vienen nunca no pasa nada, tampoco piden 70 euros. El problema es que con veinte mil personas Son Moix es frío y con cuatro mil el Lluís Sitjar parecía que se caía de ambiente que había", reflexiona Pedro, que trabaja junto a su compañero de fatigas en la Sala Augusta.

Ambos discrepan abiertamente de la corriente de opinión que defiende que el mallorquinismo no debería festejar el ascenso. "Hasta el Atlético de Madrid lo celebró cuando subió a Primera División, y era todo un Atlético. Cómo no se va a celebrar", reivindica Pep, que pide a la dirección deportiva que se cuente más con Son Bibiloni. "Si no hubiéramos bajado no sé si Joan Sastre estaría en el Mallorca, este es un ejemplo, pero hay más", subraya. "Para llevar a según quién, mejor quedar con lo que tenemos", indica Pedro. "Rodado, el delantero del filial, es Berro de Honor", desliza Pep.

Pedro, sin mediar pregunta, desvela de qué irán disfrazados en el caso de éxito. "Nos pondremos el traje de baño de Borat, si lo hacen en Magaluf los ingleses, lo podemos hacer nosotros. Nos meteremos en el agua de la Fuente de las Tortugas, me da igual si el Ayuntamiento de Palma me pone una multa. Hay que celebrarlo a lo grande", asegura convencido.

Es Berros se enorgullecen de que los futbolistas del primer equipo les muestran su afecto. "Raíllo estuvo cariñoso con nosotros, nos dio su camiseta el día del Badalona. Joan Sastre el día de la pancarta de 'Sa bala de Porreres' marcó el gol y nos lo dedicó. Bonilla nos hace caso en las redes sociales, así como también Damià, Salva Sevilla, Xisco Campos, Reina o Abdón, la verdad es que son muy agradables con nosotros", asegura Pep, que finaliza la charla con un deseo: "Los mallorquinistas somos una gran familia, lo hemos demostrado. Vamos a dejarnos en casa la típica negatividad mallorquina y vamos a estar todos juntos". "Todos a una lo conseguiremos. Visca el Mallorca", cierra Pedro.