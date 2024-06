Así reacciona la alcaldesa de Santanyí a la protesta contra la saturación: “Entendemos la movilización pero el Caló des Moro necesita un descanso”

A las puertas del verano, el Caló des Moro concentra todas las miradas. Este domingo el paraíso de los 'instagramers’ será escenario de la protesta contra la saturación. Evidentemente, el tema ha saltado en el pleno municipal de este lunes. Y es que la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, una vez han terminado el orden del día ha aprovechado para poner sobre la mesa la situación que sufre el Caló des Moro y s’Almunia. Así, Pons ha reclamado que dejen “descansar” estos dos puntos del municipio santanyiner ya que “todo el entorno y los implicados están sufriendo un enorme desgaste”. “Lo que está sufriendo todo el conjunto de s’Almunia es brutal. Los vecinos padecen la presión de miles de personas que pasan cada día por allí, y el espacio de baño también. Pronto no habrá Caló des Moro. Los gastos para el municipio son elevadísimos, entre limpieza, servicios y Policía Local, destinamos mucho dinero de los santanyiners y santanyineres. ¡Y no tenemos competencias! La Demarcación de Costas se ha lavado las manos y nos ha hecho saber que no quiere saber nada al respecto ni ser responsable de ello", ha lamentado Maria Pons.

De hecho, la alcaldesa ha hecho hincapié en que no está en contra de la movilización ciudadana del próximo domingo. “El Ayuntamiento no podrá ningún impedimento”, ha recalcado. Al contrario, Maria Pons ha confesado que “estaría encantada de hablar con los promotores de la iniciativa para que conozcan la realidad que sufre el municipio y explicar todo lo que supone para la gestión municipal. Lo que quiere el Consistorio es que los vecinos y vecinas de s’Almunia y Cala Llombards estén tranquilos y puedan vivir sin incidencias”.

Redes sociales

Las redes sociales, ha dicho, son responsables también de esta presión. “Hemos llegado a ver como algunos visitantes se cambian tres y cuatro veces de bañador para hacerse diferentes fotos y poder compartir en su perfil que han ido muchas veces al Caló des Moro. Si seguimos así, pronto no habrá caló por la erosión que le estamos provocando”, ha alertado. Por ello, ha apelado a hacer un uso responsable del entorno y los espacios públicos.

Durante su intervención, la alcaldesa también ha mostrado recortes de prensa para criticar que se utiliza la imagen del Caló des Moro para ilustrar temas relacionadas con la actualidad turística pero que nada tienen que ver con Santanyí. Por ello, ha apelado a los medios de comunicación tanto locales como internacionales para que “dejen tranquilo el Caló des Moro”. “Deberían olvidarse durante una temporada”, ha deseado ya que tienen comprobado que cuando aparecen publicaciones sobre el Caló des Moro, se multiplica la afluencia de gente.

“Como municipio turístico, el equipo de gobierno es plenamente consciente de que la riqueza del municipio proviene de los visitantes, pero eso no quiere decir que en esta situación no se deba implicar a la ciudadanía y al resto de instituciones que tienen competencia. La Demarcación de Costas, por lo tanto, el Gobierno de España, es responsable de la primera línea de mar en una zona rústica como es s’Almunia”, ha zanjado Maria Pons.

Aunque la exposición de la alcaldesa sobre esta situación no se debía someter a votación, la sensación es que todos los partidos que forman la corporación han estado de acuerdo con lo que planteaba Maria Pons.