Las rocas de Bendinat hormigonadas: Denuncian que el hotel ha ampliado el sendero y varias explanadas para hamacas y sombrillas

Vecinos de Palma han alertado sobre la ampliación de la zona hormigonada en las rocas de Bendinat, muy frecuentadas por bañistas locales. “Senderos más amplios, explanadas ampliadas para las hamacas del hotel e incluso agujeros en el hormigón para colocar sombrillas, esta es la estampa que me encontré el pasado domingo en esta zona, que es de dominio público marítimo-terrestre”, denuncia a este periódico la vecina de Palma Reyes Rigo. Esta residente en Ciutat fue a bañarse con su padre a esta zona. “Vamos cada año todos los días a partir de esta época del año, y me encontré con esta invasión. Lo grabé todo para pasárselo a mis amigos. Y a través de uno de ellos pusimos la denuncia el lunes a la dirección general de Costas y Litoral”, señala. “También supe por otro conocido del GOB que la entidad ya había denunciado por una cuestión similar con antelación”.

Espacio reducido para residentes

En el escrito, se recoge lo siguiente: “Se han realizado una serie de actuaciones en zona correspondiente al dominio público marítimo-terrestre que son las siguientes: cimentar un camino en la punta de las rocas que se adentra en el mar; cimentar pequeñas plataformas en el recorrido con agujeros para instalar sombrillas y hamacas; instalar un pasamanos en la zona escalonada que si bien puede parecer que proporciona más seguridad, en realidad sólo protege un rellano que antes no se ocupaba y ahora sí. Estas actuaciones tienen como objetivo apropiarse de más espacio para el disfrute de los clientes del hotel reflejando la imagen que es de uso exclusivo y, de hecho, el espacio que acostumbraban a usar los vecinos y residentes ha quedado muy reducido ya que actualmente ya se han instalado sombrillas y hamacas”.

En el escrito se pide que se verifique y se informe si la ocupación que tradicionalmente ha llevado a cabo el hotel en la zona claramente delimitada como dominio público marítimo-terrestre se ajusta a la legalidad y cuenta con las oportunas autorizaciones. Y que se inspeccionen y verifiquen las actuaciones descritas y si incurren en alguna ilegalidad y si es el caso se incoe el oportuno expediente sancionador con el objetivo de revertir la situación y se evite la apropiación privada de la zona comprendida en el dominio público marítimo-terrestre.

7621b6d0 3fdd 4176 95df 0cde87eca2cb / DM

Indignación

Reyes cuenta que en una de las plataformas, ya más alejada del hotel, había colocadas tres hamacas y una sombrilla. “Me indignó mucho porque vi que con la colocación de más hamacas, con el tiempo, los vecinos no íbamos a poder ir a esa zona. Mi padre de 87 años lleva toda la vida yendo a darse un baño. Y entonces decidí que teníamos que hacer algo”, explica.

Esta vecina se acercó entonces a los clientes del hotel que estaban en las hamacas y les explicó que estaban en un espacio de dominio público, “que el hotel se había apropiado”, indica. “Lo hice porque quiero que sean conscientes de la problemática que tenemos en Baleares”, agrega. “Y la verdad es que se quedaron sorprendidos”.

La denunciante también se acercó a una de las terrazas que tiene el hotel en la zona de rocas y les explicó lo mismo a otros clientes. “Entonces vino el camarero y me pidió que no les molestara. Yo les dije que sólo les estaba informando de que estaban en un espacio público que se había apropiado el hotel para colocar mobiliario privado”, abunda. El director del hotel también salió para hablar con Reyes. “Me dijo que yo no tenía que ir a decirle a nadie que todo aquello era ilegal”, relata.

captura / DM

Clientes de los yates fondeados

La vecina también denuncia que allí hay un espigón al que llegan barcas donde desembarcan “millonarios que están en los yates fondeados. Van en lanchas hasta el hotel a comer y cenar. Es ilegal que barcas a motor se acerquen a la zona de bañistas”, apunta.

9f5bfaff 0783 43ce b4bb f365399817e9 / DM

La respuesta del hotel

Este diario ha contactado también con el director del hotel. Éste ha señalado que ya han retirado las tres hamacas y la sombrilla del langostero, “que son las que han causado este malestar”. Preguntado por si tenían permiso para colocarlas allí, el director explicó que no podía dar esta información al carecer de ella en ese momento.

El empleado del establecimiento explicó que el hotel tiene la concesión para colocar “en la zona de solárium” 32 hamacas y 16 sombrillas. “Tenemos una concesión y pagamos religiosamente por ella”. En cuanto al cimentado de las rocas, señaló que el camino está hecho “desde hace 70 años”: “Lo hemos mejorado, se ha hecho para dar facilidades a los vecinos. Nosotros limpiamos esta zona en la que tenemos concesión. También hemos colocado un quitamiedos para que la gente no se caiga. Esto es para los vecinos, no para los clientes”, indica. "En invierno lo retiramos todo", agrega.

Sobre si el hotel tenía permiso o no para recimentar el camino, el director señaló que tampoco tenía esta información. “Sobreentiendo que sí lo tenía, pero no lo puedo decir ahora mismo. Podéis venir cuando queráis, lo tenemos todo legal”, concluyó.