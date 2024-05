Costas exige recuperar el terreno frente a la playa del Port d’ Alcúdia

Más de una docena de propietarios de viviendas ubicadas en primera línea de la playa del Port d`Alcúdia, justo al lado del paseo peatonal, se enfrentan a un grave problema. Todos ellos pueden perder gran parte de este espacio privilegiado, porque en estos momentos Costas les acusa de disfrutar de este terreno público sin contar con la correspondiente autorización. La Administración les da un plazo de un mes para que devuelven este trozo de espacio público y para ello tendrán que derribar el muro, que impide la entrada de personas ajenas a la propiedad, y construir otro a una distancia aproximada de dos metros y medio. Es decir, cada propietario se expone a la pérdida de unos 70 metros cuadrados de jardín.

Estos propietarios afectados han recibido recientemente una carta personal firmada por la jefa de la Demarcación de Costas. Les comunica que hace cinco años se terminó el periodo de concesión para el uso privativo de esta superficie ubicada en primera línea de la playa. Y ante esta situación la alternativa que tienen es devolver este espacio a la administración.

Se da la circunstancia que ninguno de estos propietarios conocía que estaban disfrutando de una concesión de Costas y mucho menos que ya hubiera caducado. Esta situación especial no aparece anotada ni en el registro, ni en la escritura. Algunas de estas casas son de reciente construcción y cuando los propietarios las compraron nadie les informó que su jardín invadía una parte de un terreno público.

Los afectados tuvieron una reunión el pasado martes para analizar la situación y, sobre todo, determinar los pasos que podían dar para evitar tener que derribar los muros de sus propiedades. Contaron con el asesoramiento del letrado Miquel Borrás, que les propuso solicitar una prórroga de la concesión. Se trata de una petición a Costas para que mantenga la misma situación que la que han venido disfrutando hasta ahora. Los propietarios son los que se han encargado de decorar este espacio y de mantenerlo límpio, y temen que si se cede a la exigencia de Costas, este terreno se convertirá en un basurero. Además, si no se realiza una obra urgente, la zona será un peligro para los que transiten por el paseo peatonal.

La concesión

Los propietarios pueden pedir una prolongación de la concesión, pero la tramitación no es fácil. Junto a la petición deben presentar un proyecto de un técnico, cuyo coste tendrán que asumirlo los afectados. Eso no significa que la petición vaya a ser aprobada por Costas. Por eso, muchos vecinos se muestran dubitativos ante esta situación, porque tendrán que pagar mucho dinero por el proyecto, sin que el éxito esté garantizado.

Además, si se les deniega la prórroga, no solo tendrán que derribar el muro y construir otro más cerca de las casas, sino que se enfrentan al pago de una multa por una infracción grave. Los propietarios no entienden que Costas haya tardado cinco años en informarles de esta situación y lo haya hecho amenazándoles con una multa si no cumplen con la orden que han recibido.

