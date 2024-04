Ocho de los diez conductores de calesas de Alcúdia han encargado un carruaje eléctrico

Las calesas turísticas de tracción animal están a punto de pasar a la historia en el municipio de Alcúdia, pionero en Mallorca en la implantación de los carruajes eléctricos con la finalidad de evitar la explotación de los caballos y responder a una «demanda de la ciudadanía y de los turistas que visitan la ciudad», según argumenta el reglamento municipal regulador del Transporte Urbano de Auto taxi y Galeras, cuya modificación aprobada por el Ayuntamiento ‘alcudienc’ el pasado mes de diciembre ya está en vigor tras su publicación, ayer, en el boletín oficial de la comunidad. Así, según explica la regidora de Transportes de Alcúdia, Azahara Machado, ocho de los diez titulares de calesas de tracción animal ya han expresado su intención de sustituirlas por vehículos eléctricos y ya han iniciado el proceso de adquisición de estas galeras, mediante la presentación de un aval, a la única empresa del Estado español que, por ahora, fabrica este tipo de vehículos turísticos, que están en proceso de homologación.

Una de las calesas eléctricas que circularán por el municipio de Alcúdia. / Ajuntament

El nuevo reglamento introduce la posibilidad de que los titulares de licencia de vehículos de tracción animal puedan sustituir por su cuenta las actuales calesas por carruajes eléctricos homologados para así «contribuir a la mejora de la imagen de Alcúdia como destino turístico comprometido con la protección animal y del entorno, al mismo tiempo que se permite mantener los puestos de trabajo de las familias que se dedican a esta actividad eliminando la explotación de estos animales y sus consecuencias». Por ahora, el 80% de los conductores ya han dado el primer paso y el Ayuntamiento espera que pronto sean todos los titulares de licencia del municipio.

De momento, la normativa municipal admite ambos modelos aunque en un futuro próximo, según explica Machado, no habrá otra opción que conducir un vehículo eléctrico para seguir con esta actividad turística. De hecho, tras la modificación aprobada, la ordenanza determina que «una vez autorizado el cambio de vehículo no podrá solicitarse otro cambio de vehículo de tracción animal», por lo que, si los conductores dan el paso hacia el vehículo eléctrico, ya no habrá marcha atrás.

Homologación

La empresa de Xàtiva (València) que fabrica los carruajes eléctricos está en proceso de homologación de los vehículos para que estos puedan ser autorizados por la ordenanza municipal. A finales del pasado mes de marzo, el Ministerio de Industria publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución que homologa este tipo de vehículos, un trámite que llega cuatro años después de que se lanzara el prototipo de una calesa eléctrica por parte de la citada empresa valenciana.

Los vehículos que pronto (seguramente a lo largo del próximo año 2025) circularán por las calles de Alcúdia tienen un coste de «entre 18.000 y 21.000 euros», según apunta la regidora. Tienen capacidad para cinco viajeros además del conductor y un sistema de limitación de velocidad que impide superar los 25 km/h.

