«En el bar Can Nofre, amigos mayores de mi padre me miraron con deseo sexual». «En la calle de la Gerreria me han dicho cosas sobre mi aspecto físico. Estás buena. Te haría cosas y luego me han perseguido». «Delante del bar Las Tapas los hombres se te quedan mirando muy descaradamente y muchas veces te gritan guapa o qué culo tienes». «En la plaza del Sol y de la Lluna hay yonquis y gente que consume». «En la plaza del Llop de s’Illot hay gente que te persigue». «En la calle de la Nina, regresaba a casa y una furgoneta blanca casi me secuestra. Era un hombre viejo. Ya hace seis o siete veces que me pasa en el mismo lugar». «En la carretera de Son Servera me han ofrecido drogas». «Nos miran, nos silban, nos hacen comentarios desde las terrazas de los bares o desde los coches. Nos persiguen y a veces nos llegan a tocar». Son tan solo algunos de los ejemplos de los miedos que el alumnado del IES Porto Cristo ha sentido en algún momento por las calles del Port o s’Illot. No solo en alguna noche de fiesta. Lo preocupante es que estos miedos se dan a plena luz del día y en acciones cotidianas como regresar de clases de repaso, al salir de clase o al ir a tirar la basura.

"En la carretera de Son Servera me han ofrecido drogas" A lo largo de este mes de noviembre, alumnas y alumnos han pasado por la biblioteca para plasmar en el Mapa de la por los puntos donde en algún momento por el motivo que sea han sentido miedo. Este miércoles se presentaron las conclusiones de esta actividad organizada por la comisión de coeducación del instituto y que han dejado muy claro los motivos de sus miedos.