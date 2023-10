Banyalbufar denuncia que las carreras de motos han pasado a ser un «problema diario»

El pueblo de Banyalbufar, atravesado por la carretera Ma-10, es uno de los más afectados por las carreras ilegales de motos que afectan a la Serra de Tramuntana hasta el punto de que, según explicó ayer la alcaldesa Leonor Bosch (El Pi), lo que antes era un problema que se limitaba a los fines de semana, ahora ocurre diariamente, incluso por las noches. «La situación es insostenible, esta gente tendría que saber que es una carretera, no un circuito», añade Bosch, que asegura que la mayoría de vecinos de la pequeña localidad de la Serra comparten el malestar por este problema que se ha ido incrementando en los últimos años.

El sábado por la tarde, miembros de la plataforma Indignats Ma-10, creada para luchar contra lo que ellos consideran un «atentado ecológico» en plena Serra de Tramuntana patrimonio mundial de la Unesco, decidieron pasar a la acción y cortaron durante media hora la carretera, a la altura de Banyalbufar, para exigir actuaciones efectivas a la administración.

La alcaldesa Bosch precisa que el Ayuntamiento no tuvo nada que ver con este acto de protesta del que incluso «no tenía constancia» con anterioridad. No obstante, deja claro que la institución municipal, en nombre de todos los vecinos del pueblo, comparte la reivindicación. «No se puede generalizar porque hay conductores que cumplen con las normas, pero también es cierto que hay gente que pasa por el pueblo con vehículos trucados que hacen más ruido; la actitud de algunos motoristas que dan gas a propósito cuando pasan por Banyalbufar deja mucho que desear», explica. No es una práctica exclusiva de las motocicletas. «Por las noches suelen pasar más coches que motos», apunta la alcaldesa.

Las declaraciones de un joven motorista a las cámaras de IB3 durante el acto de protesta del sábado, en las que explicaba que las carreteras de Mallorca «son para pasarlo bien», han levantado ampollas entre muchos vecinos. «Para ellos es divertido, pero la salud y la seguridad van por delante de la diversión», señala Leonor Bosch.

Reunión «entre todos»

En este sentido, añade que muchos vecinos de la localidad de la Serra han expresado su preocupación porque «no es normal que personas de 80 años que quieran ir a caminar tengan que estar en alerta todo el tiempo por la conducción temeraria de algunos, es insostenible».

La alcaldesa de Banyalbufar cree que ha llegado la hora de «sentarnos todos», tanto la administración como las federaciones de motor para tratar de encontrar una solución satisfactoria. Explica que durante la pasada legislatura los municipios afectados reclamaron actuaciones y «se consiguieron algunas medidas como la limitación de la velocidad a 60 kilómetros por hora o la línea continua», aunque admite que estas iniciativas «no sirven para nada» si no van acompañadas de una vigilancia más constante.

Cabe recordar que el ayuntamiento de Sóller también denunció hace un mes que las carreras ilegales de motos «se han intensificado en los últimos meses», por lo que reclamó al Consell de Mallorca un plan de actuación contra esta peligrosa práctica que, además, va acompañada de acampadas ilegales en la carretera del Puig Major.

Galmés: «Nos reuniremos con los vecinos esta semana»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, aseguró ayer en declaraciones a IB3 Televisió desde la Fira de Llucmajor que la institución insular «aportará todo lo que pueda» y «ayudará a todos los municipios, a los alcaldes y regidores a hacer frente a esta problemática».

Además, el presidente del Consell explicó que «sobre todo» estarán «en contacto» con los vecinos afectados y añadió que a lo largo de esta semana "nos reuniremos con ellos para escucharles».

Galmés concluyó asegurando que desde la institución supramunicipal «exigirá a las administraciones competentes que actúen para acabar con estas carreras». Se trata de una reivindicación que tanto ayuntamientos como vecinos afectados han lanzado a las instituciones sin que por ahora se hayan adoptado medidas efectivas contra el problema.