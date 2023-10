Fent i desfent | Los desmadres ocurridos en el Puig Major con la pujada automovilística

La política obliga a sus líderes a hacer algún que otro paperillo ante la sociedad. Tenemos el claro ejemplo de Pedro Sánchez a nivel nacional y, aquí en la part forana, las meteduras de pata que hacen partidos como Més, que le ha mostrado la puerta a su representante de Capdepera a dejar el partido por haber llegado a un acuerdo para pactar con el PP. Me extraña que Lluís Apesteguia, que de política local sabe mucho, se tome el lujo de cometer lo que a mi modo de ver es un grave fallo, porque en los pueblos las personas van por delante de las siglas del partido. Y usar la excusa, sí el pretexto, de que el PP pacta con Vox para no querer formar gobierno municipal me parece algo fuera de lugar. Como tampoco entiendo lo que ocurrió durante las madrugadas del pasado fin de semana en Sóller con la excusa de la carrera automobilística. El lector no se imagina lo que fue aquello, un desmadre: carreras ilegales, quemadas de rueda, acampadas, velas encendidas en plena montaña, fogatas, alcohol... Y yo me pregunto: ¿dónde puñetas está la Guardia Civil? ¿Qué tendrá que pasar con estos niñatos para que alguien ponga orden en este asunto?

Desfent | Los políticos viven en su propia burbuja

Querido, entiendo perfectamente tu mala leche del pasado fin de semana. Menudo estruendo con la dichosa carrerita al Puig Major, como suele suceder los vecinos no pintau res , eso sí los espectadores a la Pujada sí pueden acampar a sus anchas en plena Serra pero no solo eso, pueden colocar velas sobre los árboles y encenderlas con el calor que hace. Això és tenir mal pes cap pero peor son las instituciones que lo permiten y miran a otro lado ante tal cúmulo de ilegalidades. Normal que los Indignats de Ma-10 hayan tirado la toalla con la administración para lograr una solución al infierno que sufren. Y no me alejo mucho de la Serra porque nuestro querido líder de Més parece que se ha olvidado pronto de Deià desde que está en el Parlament. Mucho esquerrenet, mucha assamblea però aunque las bases digan que por el bien de Capdepera es mejor entrar a gobernar con el PP, la comitiva palmesana impone el veto y les obliga a pactar como regidores no adscritos cuando los votos son más de Més per Capdepera que de la Ejecutiva del partido. En fin, todo igual querido. Los políticos viven en otro planeta distinto al resto de mortales.