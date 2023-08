El alcalde de Pollença Martí March ha explicado que la agresión sexual tuvo lugar cerca de donde sale Joan Mas. Ha detallado que fueron unos “tocamientos bastante significativos” por parte de un hombre ataviado con la típica indumentaria que lucían el miércoles los cristianos. March añade que la mujer de 35 años hizo una denuncia oral a la Policía Local y luego presentó la denuncia a la Guardia Civil, que acto seguido abrió una investigación para localizar el posible agresor. Así, se buscan imágenes de la gente que estuviera allí congregada e incluso de IB3 porque ocurrió en la zona donde la televisión autonómica retransmitían en directo el simulacro de los moros y cristianos de Pollença.

De momento, el Ayuntamiento queda a la espera de cómo evolucione la investigación pero el alcalde adelanta que si el Consistorio puede intervenir, intervendrá. “Lo más importante es que la mujer ha denunciado el caso porque si no hay denuncia, no hay caso y si no hay caso, la víctima no puede hacer una defensa jurídica adecuada”. Como ocurre en todas las fiestas populares de Mallorca, el Ayuntamiento hizo un llamamiento contra toda agresión sexual porque tienen claro que “no es no”. Desde el Consistorio se lamenta la agresión sexual porque “hay tolerancia cero” contra estos hechos.

Otros incidentes

En el balance de incidentes de La Patrona, el alcalde ha desgranado que se han producido desperfectos en los autobuses que ponían a disposición para acudir a l’Alborada y a la Marxa Fresca para intentar que la gente no utilizara el vehículo privado. El día de l’Alborada un grupo de incívicos causaron desperfectos en el bus. Además también un vecino de Pollença ha denunciado a un grupo de jóvenes por una agresión física. March explica que durante la celebración del simulacro este afectado llamó la atención a unos jóvenes por orinar en la calle, que acabaron agrediéndolo físicamente.

La multitudinaria fiesta de La Patrona también dejó alguna que otra lipotimia pero en general se hace una valoración positiva si no se tienen en cuenta los casos de incivismo, la agresión física y la agresión sexual, que desde el Ayuntamiento lamentan profundamente porque "atenta contra la libertad de las personas y la tolerancia es cero en este sentido".