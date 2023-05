A lo largo de este martes se ha difundido por parte del partido Alternativa per Artà unas imágenes en las que se observa el proceso de retirada de posidonia sobre la arena de la playa de Son Serra de Marina, en un punto del litoral que correspondería al municipio de Artà y que está incluido en el parque natural del Llevant. En la publicación de denuncia se asegura que el motivo de la retirada de la posidonia es la grabación en los próximos días de un anuncio publicitario por parte de una empresa de Estados Unidos. “Hay que pararlo, es una vergüenza, es un microsistema natural muy frágil donde la posidonia es importantísima”, añade la denuncia publicada en las redes sociales.

Este diario ha podido confirmar a través de fuentes del departamento de Medio Ambiente del Govern que la brigada que se encargaba de retirar la posidonia ha sido visitada por agentes de Medio Ambiente, que han solicitado a los operarios si tenían autorización para retirar los restos de posidonia. Las fuentes de la Conselleria explican que los agentes medioambientales “han comprobado que, por una parte, hay una filmación autorizada por el Parque Natural” y que, por otra parte, “la retirada de la posidonia también está autorizada y la está llevando a cabo el ayuntamiento de Santa Margalida dentro de su término municipal”.

No obstante, el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, al ser preguntado por este diario, ha asegurado que no tiene constancia de que haya concedido ningún permiso para retirar posidonia de la playa de Son Serra de Marina, una actuación que sí se ha fomentado por parte del Ayuntamiento en años pasados, pero no en este. “No tengo ni idea, no hemos dado ningún permiso ni nadie nos lo ha solicitado”, apunta Monjo, que sí admite que en los últimos días se ha producido una gran acumulación de restos de esta planta marina en la costa del municipio como consecuencia de las corrientes marinas.

Según la publicación difundida en twitter por Alternativa per Artà, la actuación se llevaría a cabo en el municipio de Artà, pero asegura que el ayuntamiento de la localidad del Llevant “no tiene nada que ver” con esta actuación.

Cabe recordar que la retirada de la posidonia seca es una práctica que el Govern prohíbe en determinados espacios protegidos porque la planta marina es fundamental para evitar la erosión de los arenales. De hecho, en el PORN del parque natural de es Trenc-Salobrar de Campos aprobado este pasado lunes se obliga a mantener la posidonia seca durante todo el año en los puntos del litoral más degradados.