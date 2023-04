Sineu pide al obispado que abra el Palau a las visitas públicas con más frecuencia

El ayuntamiento de Sineu ha pedido al obispado de Mallorca que abra en más ocasiones las dependencias del Palau a las visitas públicas debido a la elevada demanda popular existente. Y es que las tres visitas guiadas con aforo limitado que se han programado en los próximos días con motivo de la festividad de Sant Marc, patrón del municipio, agotaron todas las reservas a las pocas horas de anunciarse. Desde hace días, ya no queda ninguna plaza disponible para las visitas de los días 22, 25 y 29 de abril que se realizarán en diferentes turnos con un máximo de 20 personas cada uno para conocer las características del edificio palaciego construido por el Rei Jaume II en el año 1309 y reconvertido en convento de las monjas concepcionistas franciscanas de clausura en el año 1583 por gracia del Rey Felipe II.

Actualmente, el edificio, catalogado como Bien de Interés Cultural, está deshabitado y sin uso religioso, después de que las últimas monjas de clausura abandonaran el complejo en octubre de 2016. Hasta la fecha no han prosperado los intentos del obispado para que una nueva congregación religiosa se haga cargo de las históricas dependencias. De hecho, en junio de 2021 el obispo comunicó personalmente a los feligreses en la parroquia de Sineu que en poco tiempo se instalarían en el Palau tres monjas de una congregación colombiana, pero este acuerdo no llegó a materializarse.

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP), explica que el Ayuntamiento no ha parado de recibir llamadas en los últimos días de gente interesada en visitar el Palau, pero ya no quedan plazas disponibles. Debido a la presión popular, el Consistorio ha solicitado al departamento de patrimonio del obispado que acceda a abrir el antiguo convento en más ocasiones, una petición que la iglesia mallorquina ha recibido de forma positiva, si bien todavía no se han concretado nuevas fechas. «De momento, se ha abierto una lista de espera para habilitar nuevos turnos», explica Mulet.

Desde hace tiempo, la voluntad del ayuntamiento de Sineu es lograr que el Palau pueda abrirse de forma periódica para celebrar actos culturales, con el fin de que los vecinos y vecinas puedan aprovechar más unas dependencias históricas que todavía siguen teniendo un halo de misterio para muchos ‘sineuers’.

El ayuntamiento de Sineu ya presentó un proyecto al obispado para que el antiguo Palau dels Reis de Mallorca pueda ser el escenario de actos culturales y musicales abiertos al público y acoja un espacio museístico permanente para revalorizar el patrimonio local y frenar de esta forma el imparable proceso de deterioro del histórico edificio.

No obstante, este proceso está paralizado actualmente porque, según explica el alcalde, el obispado «está llevando a cabo un trabajo de recuperación de los espacios interiores, inventariado del material y restauración de herramientas y muebles», entre otras tareas que de momento imposibilitarán que el Palau pueda albergar otros usos.

«Este año se ha conseguido que haya tres días de visitas guiadas, lo que supone un paso más porque antes solo se organizaba un día», concluye el alcalde.