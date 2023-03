Miembros de la plataforma vecinal contra el segundo cable de Alcúdia han acudido este martes a la última sesión del Parlament para leer públicamente, en el exterior de la Cámara, la Proposición no de Ley que habían presentado con el apoyo de PP, El Pi y Ciudadanos y que finalmente no ha podido ser debatida en sede parlamentaria porque «PSOE, Podemos y Més han impedido que se pudiese votar», ha lamentado un portavoz.

La PNL reclamaba que la interconexión eléctrica entre la península y Mallorca entre al municipio por la bahía de Alcúdia y no por la de Pollença, tal y como está previsto. También instaba a aprovechar las canalizaciones ya existentes en la playa de Alcúdia hasta la central del Murterar y a "consensuar" el trazado con el Govern y el ayuntamiento de Alcúdia, teniendo en cuenta la opinión de los vecinos y vecinas afectados. Otro punto propone la repoblación de las praderas de posidonia que puedan quedar afectadas por el proyecto.

Con el apoyo presencial de los portavoces de El Pi, PP y Cs, un portavoz del colectivo vecinal ha acusado al Govern de "bombardear" la PNL con el objetivo de no perjudicar la imagen de la presidenta Francina Armengol antes de las elecciones. "Pero esta imagen política se verá igualmente afectada porque los ciudadanos de Alcúdia ya le dieron la espalda en la manifestación del sábado por no estar al lado de los ciudadanos que defienden derechos más que razonables; ella no se debe a la población, sino al poder de Red Eléctrica y del Consejo de Ministros", ha concluido el representante de la plataforma.