➡️ Avui una nova obra comença a #Sineu; una intervenció molt necessària pels usuaris del tren. Això sí, no és el mateix predicar que governar.



🤫 No hi veureu @IB3, ni tampoc corresponsals locals. I és que en qüestió d'arbres i verdesca, hi ha dues formes d'actuar. pic.twitter.com/edyh1y2Q7D