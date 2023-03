El relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, visitó ayer las excavaciones que el equipo de expertos están realizando en Son Coletes, en Manacor, en esta tercera campaña que es la más compleja ya que se prolongará durante cuatro o cinco meses. Salvioli alabó las políticas del Govern en materia de memoria democrática y las puso como ejemplo a seguir «en otros punto de España y del mundo». Acompañado por el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, y el secretario autonómico de Memoria Democrática, Jesús Jurado, Salvioli recibió las explicaciones de los arqueólogos de Aranzadi. «Son Coletes nos ha dado muchas sorpresas. Se han encontrado muchas víctimas, se están identificando y se están retornando a las familias que es el objetivo principal. Se trata de una reparación a las familias que tanto han luchado para que se abran sitios como Son Coletes. Ahora se está abriendo, se está reparando y se está aportando verdad, la verdad sobre lo que pasó. Es el camino a seguir por los gobiernos que se consideren democráticos», desgranó Jesús Jurado. En este sentido, el relator de Naciones Unidas fue claro: «La omisión de acompañamiento es una revictimización de las familias. Cuando el Estado acompaña se rompe la soledad en la que se han sentido las familias toda la vida y se genera una sociedad más plural y más abierta».

El alcalde de Manacor agradeció la presencia de Fabián Salvioli en Son Coletes. «Es una visita importante para visualizar el trabajo de Memoria Democrática. Son Coletes es una sorpresa y se ha convertido en el sitio donde se asesinaron posiblemente más personas de Mallorca y Balears». «Gracias a Fabián Salvioli por venir. Aquí en Mallorca se ha hecho muy buen trabajo y así nos lo ha reconocido el relator de Naciones Unidas. Ahora toca que esta injusticia mundial sea reconocida como tal. Estoy convencido de que si queremos un mundo mejor pasa por dar justicia a toda esta injusticia que se produjo en tiempos de guerra», desgranó Miquel Oliver durante la visita a Son Coletes. «Ya llegamos tarde para muchas cosas y nos hemos disculpado ante las familias y ante la sociedad como representantes de las instituciones. Llegamos tarde pero llegamos, llegamos para escribir, llegamos para mostrar y llegamos para dar justicia», sentenció el primer edil.

Políticas de derechos humanos

«Las políticas de memoria democrática son políticas de derechos humanos, por ello, las políticas de derechos humanos son una prioridad para el Govern y uno de los trabajos más importantes que se deben hacer dentro de estas políticas es abrir las fosas de la represión. «Si no respetas las víctimas del franquismo, si no desarrollas un programa de políticas de memoria democrática no te puedes considerar como una democracia completa», defendió Jurado.

El secretario autonómico explicó que Son Coletes es escenario en estos momentos de una «intervención muy potente que durará cuatro o cinco meses». De momento, concretó, «han aparecido siete nuevas fosas que acompañan a las que ya encontramos en las campañas anteriores. En las siete primeras recuperamos más de 80 restos humanos y esperamos que en estas siete podamos recuperar muchas más víctimas porque nuestro objetivo es poder encontrar la mayor cantidad de víctimas, para poderlas identificar y retornar a sus familias. No dejaremos de esforzarnos».