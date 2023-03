Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears trabaja en garantizar el relevo generacional en el sector, por ello, fomenta la participación de jóvenes recién incorporados en la actividad agraria o ganadera facilitando la formación necesaria. Así, el programa Cultiva impulsa estancias formativas en explotaciones modelo. Roldán Miguel Dones, de Lorca, y Melanie Cerdà, de Castelló, han pasado toda la semana en la explotación inquera de Son Jover para poder conocer de primera mano el trabajo diario de una explotación mixta de almendros, algarrobos, cereales y de ganadería de oveja roja mallorquina y cabras donde se producen quesos.

Entre otras funciones, los dos jóvenes han aprendido a controlar la ración de comida de las cabras, han conocido sus tratamientos y la gestión de la venta, además de otros trabajos propios de la explotación ganadera, además del uso de nuevas tecnologías en los procesos productivos.

Consejos

«Las prácticas han ido muy bien. He aprendido muchas cosas que me van a valer para mi explotación», explica el joven de Lorca, que tiene una finca con 200 ovejas. «Ahora mismo no estoy ordeñando pero tengo intención de hacerlo y de hacer queso. Me han dado muchos consejos como, por ejemplo, que apueste por un producto que concuerde con la demanda de queso, además de consejos sobre el tema del ordeño. He aprendido mucho», relata Roldán Miguel Dones, de 31 años, que defiende que estas estancias «para lo que más valen es para conocer gente que luego te pueda ayudar y asesorar a la hora de impulsar tu propio proyecto». «Es importante tener a tu alrededor gente de confianza y que tengan experiencia para ayudarte a la hora de resolver los problemas que puedan surgir a la hora de emprender el proyecto. También te da perspectiva ver otros métodos de trabajo diferentes de los que tienes en tu territorio. Coger ideas que no habías valorado. Son muy valiosos los consejos de personas que ya han andado un camino que tu todavía estás por transitar porque tal vez tu idea ya se le ocurrió a esa persona y tropezó. Así es una manera de no volver a caer en el mismo error», argumenta.