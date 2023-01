El Govern toma medidas extraordinarias para proteger la lagartija balear (Podarcis lilfordi) y la pitiusa (Podarcis pityusensis). Por ello, el Consell de Govern ha aprobado este lunes un decreto ley para prevenir y luchar contra las culebras con el fin de establecer por primera vez medidas de bioseguridad para frenar la entrada de ofidios en las islas y preservar especies endémicas de reptiles. Por ello, una de las medidas de bioseguridad es limitar la entrada de árboles ornamentales como olivos, algarrobos o encinas de más de 40 centímetros de perímetro de tronco durante los meses en los cuales se produce la puesta de huevos hasta la eclosión de los ofidios y su periodo de hibernación.

Así, la entrada de estos árboles sin restricciones será entre el 1 de abril y el 15 de junio y entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. El resto del año se debe pedir una autorización a la conselleria de Medio Ambiente que acredite que se han adoptado las medidas adecuadas de control y de bioseguridad para evitar la introducción de ofidios. También se debe acreditar la identificación, el origen, la fecha de extracción y la trazabilidad del ejemplar. De todas formas, los ejemplares introducidos fuera de este periodo deberán hacer cuarentena dentro de un recinto impermeable al paso de ofidios. Siguiendo esta línea de prevención, viveros y otros establecimientos comerciales o entidades y particulares que vendan o distribuyan árboles ornamentales deberán colocar trampas al menos entre el 1 de abril y el 30 de octubre.

Así lo ha explicado el conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, tras el Consell de Govern celebrado en Formentera. El Ejecutivo dará «unos días de margen» para que los viveros y otros establecimientos o particulares puedan adaptarse a ella. Así, la norma entrará en vigor, once días después de publicarse en el BOIB. Mir ha remarcado que el problema de la entrada de serpientes en Balears afecta de lleno a Eivissa y Formentera pero también en el Pla de Mallorca y en la zona de Llevant. Hace años que el Govern destina recursos a la captura de serpientes a través de trampas y del control de las poblaciones. “Pero el origen, la puerta de entrada de las serpientes no la teníamos controlada”, admite Mir que recuerda que la pasada legislatura se aprobó la estrategia del control de ofidios en Balears y Canarias, “unas directrices que daban pie a llevar a cabo estas actuaciones pero necesitábamos una norma”. Es lunes, el Consell de Govern ha aprobado un decreto ley que declara como especie vulnerable la lagartija balear y la pitiusa, que se incluye en el catálogo balear de especies amenazadas porque “con esta catalogación tenemos más capacidad de actuación”. Tras esta declaración, prosigue Mir, se limita la entrada de los olivos en las islas. “Se condiciona a que la gente entre los olivos cuando el periodo no nos preocupa”, explica el conseller que remarca que la normativa también habilita a su departamento a hacer inspecciones de manera aleatoria en los puertos.

215 trampas en Mallorca

La campaña de oficios 2022 en Mallorca ha supuesto la colocación de 215 trampas, 101 cedidas a particulares que solicitaron ayuda mientras que el resto fueron colocadas por técnicos del COFIB en distintas localidades con importancia biológica para el control de poblaciones de serpientes. En total, se capturaron 177 ejemplares: 139 serpientes de herradura y 38 ejemplares de serpiente verde.

Los técnicos de la conselleria remarcan que en Mallorca, los ofidios de introducción reciente no tienen la condición de especies invasoras a diferencia de lo que ocurre en las Pitiusas. De todas formas, reconocen que es importante “monitorizar” la evolución de la presencia de estas especies para minimizar los efectos que pueden tener sobre la biodiversidad.

Cabe remarcar que en Ibiza fueron capturadas 2.710 culebras durante 2022, más del doble que el año anterior, y en Formentera, 664. En total, 3.374 ejemplares en las Pitiusas. Desde el Govern recuerdan que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) ha financiado este año la colocación de 1.246 trampas en Ibiza y 394 jaulas en Formentera.