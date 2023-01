El rector de Manacor, Antoni Amorós no se arrepiente de calificar como «quina puta gent» a los críticos tras las ‘Completes’

En 2018 fue nombrado rector de la parroquias manacorines. Un tiempo que le ha permitido entender y analizar un poco más el carácter y la idiosincrasia de la vida social y eclesiástica del pueblo. Tras un Sant Antoni convulso por la tensión entre la parroquia y el ayuntamiento de Manacor, las cosas vuelven a la calma

¿Por qué cree que este Sant Antoni ha sido tan tenso en Manacor, sobre todo por los problemas entre la Iglesia y el Ayuntamiento en la gestión del acceso a Completes?

Pienso que las cosas se distorsionaron con el devenir de los acontecimientos. En realidad fue un problema de no haber dado con una solución adecuada a tiempo. Entre los que formamos parte de la iglesia dels Dolors barajamos toda una serie de soluciones, incluso los hubo que propusieron llevarse los Goigs de Completes fuera del templo y para así no tener líos. Las opciones eran muy diversas.

¿Pasados unos días, cree que hizo lo correcto?

Hay que reconocer entre todos que la gestión fue un fracaso y también que mi salida en defensa que las personas que yo creo que fueron atacadas lo complicó todo un poco más. Pero tenía que hacerlo, necesitaba dejarlo todo aclarado. ¿Si no, qué clase de persona sería? Hubiera sido como un rey del antiguo régimen que abandona a los suyos sin defenderles...

En cualquier caso y aunque el espacio eclesial haya quedado pequeño, sigue defendiendo que las Completes no deben salir de su espacio tradicional.

En la reunión posterior con el Patronat de Sant Antoni, quise que quedaran las cosas claras acerca de esa cuestión. El alcalde forma parte del Patronat como miembro municipal, así que también es consciente de ello y estaba presente. No soy partidario de que las Completes salgan del espacio religioso para irse, por ejemplo, a un lugar como la plaza Ramon Llull donde indudablemente cabría más gente y donde yo podría salir igualmente a oficiarlas. Pero creo que no se trate de eso, se trata de dejar un criterio marcado para que sigan celebrándose en els Dolors.

¿Quién organizó el sistema de ensayos de Completes? ¿Por qué no se tuvo en cuenta que podía acudir tal cantidad de gente tras la pandemia?

Por el bien de la unidad de la fiesta debía consultarlo todo con el Patronat, que en general estuvo de acuerdo con el sistema de ensayos y la opción de que quienes asistieran a los dos previos al 16 de enero tendrían asegurada su entrada en el momento de Completes. Pero no esperábamos tanta gente, creíamos que por los datos de años anteriores estaríamos sobre las 200 personas y al final vinieron cerca de 900. También hay que decir que algunas se colaron por el ‘forat des moix’ de manera un tanto irregular, y eso también hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro.

¿Ya tienen una solución sobre la mesa para evitar un nuevo embrollo?

Alguna fórmula encontraremos durante la junta de seguridad del próximo otoño. Todavía no le puedo decir cuál. Lo que está claro es que la asistencia nos desbordó y que el año que viene solamente podrán entrar un máximo de 600 asistentes procedentes de los ensayos de los Goigs a Completes, el resto podrán venir esos dos días previos, pero sabiendo que si no han llegado entre los primeros 600 no podrán pasar después el sábado de Sant Antoni por los portales laterales con espacio reservado, sino que deberán intentarlo por el portal principal.

¿Se arrepiente de la forma en que se expresó los días posteriores y especialmente de la calificación de ‘quina puta gent que sou’ dedicada a determinados críticos con usted y los suyos?

Sólo me arrepiento de una cosa, y es de no haber transcrito la primera estrofa del himno de la Marina para explicar mejor a todos aquellos que se preocuparon por mi, que yo estaba bien. Pero de nada más, continúo pensando lo mismo y lo volvería a escribir. Está claro que hay que tener en cuenta el medio y el contexto de las redes sociales, donde el lenguaje es otro y a mí me insultaron en reiteradas ocasiones previamente. Pero, por ejemplo, en una entrevista con un medio de comunicación, no lo hubiera expresado así, eso es evidente.

Pero Joan Francesc Cortès, el joven sacerdote invitado a Completes i Beneïdes tampoco calmó las aguas con sus declaraciones sobre la Guerra Civil...

No puedo decir nada de un compañero sacerdote. Está claro que sus declaraciones no fueron adecuadas y pidió perdón en público y a mí personalmente.

¿Lo ha pasado mal estas semanas?

Nunca se pasa bien en una situación así; pero ya no por mí sino más por tener que dejar a chicos y chicas fuera de Completes por exceso de aforo recomendado. No por mis palabras. Aunque también le diré que algunos medios han provocado una situación tensa con mis superiores durante todos estos días.

¿Por qué?

El obispo me ha recriminado la forma de expresarme. No ha estado a favor en esto y me ha llamado la atención. No le gustó que saliera de esa manera en defensa de dos personas que sufrieron el ataque público por una situación que se salió de madre.

¿Cómo es su relación con el obispo Sebastià Taltavull?

Nos llevamos excelentemente bien. Tenga en cuenta que soy vicario episcopal de don Sebastià; él me eligió y tenemos una reunión los martes de cada semana de 10,30 a 16 horas en el Consell Episcopal. En algunas cosas no estamos de acuerdo, claro, pero es que si no, no haría falta que diera mi opinión.

-¿Está contento siendo rector de la parroquias de Manacor?

Estoy muy contento en Manacor. La gente es encantadora. Es verdad que ya son parroquias, que la ciudad ha crecido y que tiene muchos pitos y flautas, y combinarlo todo es difícil. Pero me lo tomo como un servicio a la Iglesia en el que estoy cómodo. Tengo promesa de obediencia y la ‘madona’ de mi vida es la Iglesia. Puedo combinarlo con mi cargo de vicario episcopal porque el obispo me libera de muchas responsabilidades y cumplo la función sobre todo de asesor.

Por cierto, ¿qué opina de que Sant Antoni pudiera ser la fiesta oficial de las Illes Balears?

No puedo dar una opinión clara sobre ello porque no me lo había planteado. Sant Antoni es el patrón de Menorca y es la fiesta con más sentimiento de las que se celebran lejos de Palma... pero no le puedo argumentar nada más.