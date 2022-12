Día 28 de diciembre está marcado en rojo en el calendario de los quintos, sobre todo, de los municipios del Pla, que este miércoles han amanecido con las tradicionales gamberradas que marcan esta jornada. En Sant Joan, los vecinos que a primera hora de la mañana se iban a trabajar han tenido que lidiar con la niebla pero también con las calles cortadas debido a que los quintos han colocado distintas barreras en las calles principales del municipio. Así, el escenario que el sábado sirvió para que Papá Noel saludara a los más pequeños en la Plaça des Centro ha amanecido en plena calle de Palma, obligando a los conductores a cambiar su ruta para ir a trabajar. En la iglesia también colocaron distintas barreras que impedían la circulación de los vehículos, igual que en la calle Major a la altura del Ayuntamiento que ha despertado con la calle cortada llena de paja, tejas, naranjas y varias macetas que adornan las calles santjoaneres. El portal de la casa consistorial se ha convertido en un auténtico corral con un cartel que anunciaba que se alquilaba. Los quintos dejaron patente su autoría grabando sus nombres en la calle de Palma.

En Montuïri, los quintos han dejado su sello en Es Dau y, principalmente, en la plaza del Ayuntamiento y la calle anexa de Costa y Llobera. En el suelo de la avenida Es Dau figuraba la frase "fluixos", en el sentido de que la tónica de este año ha sido la moderación y en la de Costa y Llobera los nombre de los quintos y quintas, como ya viene siendo hbitual cada año. La plaza ha aparecido este miércoles con dos árboles de Navidad en los que se han colgado las fotos del alcalde, algunos regidores y frases alusivas a quejas sobresgestiones municipales tales como "Bé, els quintos pagareu el premi de Conte Curt, només són 100 euros", "Ja tenim sa nova comanda de camisetes, però aquestes vos costen 7,5€ cada una”. Otros cartelitos, han indicado que la noche de las quintades -previa al día de los Santos Inocentes- acabaría más temprano que otros años: "El mateix dematí de la festa: La festa acabará a les 5 perquè jo me n'he d'anar a jeure" y “El mateix dematí de la festa, Si no posau banys no podreu fer sa festa, N´hem posat dos. Només dos? No se sí podreu fer sa festa”. Por otra parte, frente a la puerta de la casa de la villa ha aparecido un cartel que indicaba "se vende" acompañado de huevos rotos.

En Petra, además de grabar sus nombres en la calle, el Ayuntamiento ha aparecido lleno de basura.