El GOB advirtió el viernes que las excepciones a la ley de Costas que se defienden desde diferentes sectores para preservar determinados elementos como chiringuitos o ‘escars’ «son ejemplos de las resistencias a perder las concesiones por instalaciones y estructuras ubicadas en el dominio público» e instó a partidos e instituciones a no defender excepciones a la ley de Costas. Este posicionamiento ha llevado a la Associació d’Alcovers del Port des Canonge a criticar la «parcialidad del GOB» que consideran que está «alineado» con la estrategia del Ministerio. «Si queremos entender porque la Serra está declarada como paisaje cultural por la Unesco no podemos eliminar su patrimonio marítimo», advierten desde el Port des Canonge, que argumenta que las ‘alcoves’ son elementos etnológicos como las ‘casetes de roter’ o las ‘cases de neu’, no «una instalación». Además, recuerda la entidad al grupo ecologista que todas las ‘alcoves’ de Banyalbufar están en el inventario municipal.