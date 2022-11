Fent i Desfent | Portocolom pide la restauración «urgente» de los varaderos

Incluso el rey pidió perdón cuando se fue de cacería de elefantes. La Montero, aún no. En fin, que cada uno saque sus conclusiones pero que no sean tan precipitadas como las tuyas, querida, que me tratas de cutre por tener el politono del Iphone en mi Xiaomi. Por lo que veo así seguirá por mucho tiempo porque ni en el viernes negro saliste de tu tacañería para regalarme uno de verdad. Qué sartenazo te daría. Me comentas también que en Portocolom hay lío con los muelles y sus piedras. Desde aquí no puedo dar mejor consejo a esa gente para que emulen lo que se hizo en el Port de Sóller, que no fue otra cosa que poner adoquines por doquier, traer a más turistas y fer calaix, que es lo que va a esta tierra. Por Dios, que cuatro piedras desgastadas no generan dinerito. Lo que mola es el adoquín para que el turista en chancleta y calcetín se mueva a gusto. Y obviamente hay que pensar con los que se forran con ello, que ya llega la Navidad y toca hacer el viaje a Playa Bávaro. Tú también, so cutre, pero tendrás que conformarte con coger un Ryanair para irte a Barcelona.

Desfent | Más que «cuatro piedras desgastadas»

¡Querido, has sacado la artillería de nuevo, con sartenazo incluido! ¡Ese es mi Mora! Claro, como ahora los lectores te paran por la calle para felicitarte por esta sección que ideaste, vas un poc inflat. La verdad es que entre el politono y tu nueva chaqueta baratera te habías ganado a pulso que te llamara cutre pero que me digas que el varadero de Portocolom son «cuatro piedras desgastadas» no tiene nombre. En fin, solo espero que con eso de que hay elecciones en mayo se iluminen en Ports IB y escuchen a entidades como ARCA, Gremi de Margers, Associació de Barques Tradicionals y Salvem Portocolom que reclaman la restauración «urgente» de los varaderos («no cuatro piedras») antes de que el deterioro vaya a más con el paso de los temporales. Eso sí, no des ideas de adoquines que Ports IB ya ha puesto suficiente cemento en Portocolom. Mira, por lo visto deben ser tan cutres como tú porque entre las bases de las farolas en el moll de sa Duana o las juntas entre piedra y piedra llenas de cemento no tiene otra explicación que ser cutre.