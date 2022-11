El nuevo secretario general de la agrupación socialista de Binissalem, Josep Maria Pons, ha anunciado que presenta su candidatura a la alcaldía del pueblo del Raiguer en las elecciones de mayo de 2023. “Mi candidatura ofrece 'seny', seriedad, experiencia, confianza y, sobre todo, ilusión, con el convencimiento de que, juntos, seremos más fuertes y seremos capaces de volver a gobernar Binissalem”, ha declarado.

Pons ha empezado su discurso agradeciendo la tarea de Pepa Ramis, que ha estado al frente de la agrupación durante los últimos ocho años. También ha dado las gracias a toda la agrupación por su confianza y ha reconocido que “el cambio es posible y más necesario que nunca en Binissalem, después de cuatro años ingobernables de un Ayuntamiento derrochado en manos del actual alcalde, Víctor Martí”.

Pons ha comentado que el Ayuntamiento “ha perdido el sentido institucional y lo han convertido en una máquina de hacer favores y no un instrumento de gobierno para el bien de todos los binissalemers y binissalemeres”. Además ha añadido que “por el actual Ayuntamiento han pasado tres secretarios, diferentes Interventores, arquitectos municipales y donde solo han quedado seis policías de una plantilla de 14 porque o bien no quieren venir o bien han pedido traslado para no tener que trabajar con el actual alcalde”.