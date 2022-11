UGT Servicios Públicos ha denunciado este jueves el «malestar» que siente el personal del Ayuntamiento de Binissalem, que se acentúa entre los agentes de la Policía Local, y ha advertido de que no descarta movilizaciones para lograr mejores condiciones laborales entre el personal público de la localidad.

UGT explica que en la actualidad, la Policía Local de Binissalem solo cuenta con 6 agentes, debido a la «fuga» de efectivos en los últimos meses, para cubrir todas la funciones que le corresponden a este cuerpo como ordenanzas, regulación del tráfico, instrucción de diligencias o intervención en conflictos privados.

El sindicato subraya que el reducido número de agentes lleva a que en Binissalem la Policía Local no pueda cumplir sus funciones de manera «adecuada», lo que «perjudica» tanto a la plantilla, que realiza demasiadas tareas diarias, como a la ciudadanía. «El problema del malestar de los agentes es consecuencia de la deficiente gestión política. La plantilla de Policía Local presupuestada cuenta con el doble de efectivos de los que hay en la actualidad, y será difícil que se amplíe porque no hay candidatos dispuestos a trabajar en Binissalem o tratan de irse lo antes posible. En unos meses quizá no se puede atender a la ciudadanía como se debiera y pueda haber inseguridad ciudadana», explica la organización sindical.

Todo apunta a que uno de los agentes hace las funciones de «jefe» o «responsable» sin que haya existido un nombramiento oficial pero sí tiene la obligación de estar todo el día conectado al teléfono, «llevándose los problemas a su vida privada sin contraprestación económica alguna».

Policía «multiusos»

Asimismo, los agentes se han quejado de que son una policía «multiusos» que realiza «todas las tareas que le ordenan, algunas de dudosa competencia», de la Policía Local. UGT Servicios Públicos explica que dificulta atraer a Binissalem a nuevos agentes el hecho de que solo los más antiguos cobren un complemento «legítimo» que no se quiere pagar a las nuevas incorporaciones y que se trabajen «lunes, sábados y domingos al mismo precio».

El sindicato recuerda que la Policía Local, como escala especial, debe trabajar los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas, «pero esa especialidad debe ser retribuida y se han de compensar económicamente los excesos de trabajo más allá de la jornada ordinaria o cuando se dobla turno», añade la organización.