La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, ha anunciado este miércoles una nueva convocatoria de ayudas a ayuntamientos y mancomunidades para que puedan adquirir vehículos de transporte adaptado y trasladar a personas mayores en situación de dependencia a su centro de día. Se podrán beneficiar aquellas corporaciones que sean titulares de servicios de estancias diurnas integrados en la Red Pública de Atención a la Dependencia. En total, se destina un millón de euros para el período 2022 y 2023.

La presentación de la nueva convocatoria se ha hecho en el centro de día de Algaida, con la presencia de Santiago, quien explicö: «Conscientes de la necesidad del servicio de transporte del domicilio en el centro de día, desde el Govern ponemos dos vías para facilitarlo. Por un lado, a partir del 1 de enero de 2023 todos los municipios que ofrezcan este servicio o que quieran ofrecerlo recibirán una ayuda extraordinaria de 1.000 euros cada mes a través de los convenios que ya tenemos firmados con cada uno de los ayuntamientos de las concertaciones de plazas de centros de dia”. Por otra parte, agregó, también se ha publicado la convocatoria de un millón de euros para que los ayuntamientos puedan adquirir una furgoneta eléctrica de 9 plazas para facilitar y ofrecer servicio de transporte.

Por su parte, la presidenta de la Mancomunitat del Pla, Joana Maria Pascual, ha explicado que “por las características de la comarca, no eran viables centros de día en cada municipio”, por lo que hay dos centros de día: uno en Petra y otro en Algaida. “La única opción para que esto funcionara era con transporte adaptado. Hay muchos usuarios que, de no ser porque tenemos un transporte adaptado, no podrían venir y aprovechar la plaza del centro de día”, expuso.

Pascual valoró la iniciativa de ayudar a los ayuntamientos con el coste de este servicio, que hasta ahora había sido sufragado por las arcas municipales. “La adquisición de vehículos eléctricos también nos parece una muy buena opción para dar el servicio de una forma más sostenible”, destacó.