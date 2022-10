La petición planteada por el ayuntamiento de Manacor al Baciner del Patronat de Sant Antoni, Mateu Juan ‘Aleix’, con el fin de que durante las próximas fiestas las mujeres tengan un papel protagonista en la Colla de Dimonis, ha despertado la necesidad real (y no solo en la teoría) de equiparar géneros en lo que es, al fin y al cabo, la celebración popular más sentida en la ciudad.

Para la presidenta del Col·lectiu Dones de Llevant, Antònia Matamalas, se trata simplemente “de justicia” y recuerda que “si existe una ley de igualdad es para cumplirla de verdad. Hace años que venimos pidiendo al Ayuntamiento que no subvencione al Patronat si no cumple con lo que pregona la administración. Si quieren seguir igual que lo hagan sin dinero público…”, critica Matamalas, quien en 2019 fue una de las 17 mujeres que se presentaron a las pruebas convocadas por el Patronat enseñar a futuros candidatos y formar una bolsa de substitutos del conjunto titular, todo él formado por hombres.

“Si existe una ley de igualdad es para cumplirla de verdad"

“Al final aprobamos ocho mujeres. Yo entre ellas. Me presenté para ser Sant Antoni, porque a mi edad ya no podría bailar tantas horas seguidas, pero tampoco quería que sirviera eso como excusa para que dijeran que no nos interesaba”, recuerda mientras critica que se trató más bien de un lavado de cara “para quedar bien, ya que en las primeras posiciones en la lista de substituciones también había solo hombres”.

Para Margalida Gelabert, representante de la Assemblea Antipatriarcal de Manacor y una de las creadoras de las Dimònies (grupo alternativo de protesta por la no inclusión de la mujer en la fiesta tradicional), “El Ayuntamiento no ha hecho ‘ou de dos vermells’, pero todo suma. La Assemblea ya ha dicho demasiadas veces que si no bailan mujeres el Ayuntamiento no debe subvencionar la fiesta, y también ha dicho al Ayuntamiento, concretamente hace unas semanas a una reunión con Miquel Oliver y Artur Aguiló, que si no bailan mujeres en el 2023, nos plateamos poner una denuncia por incumplir la ley autonómica de igualdad”.

"Si no bailan mujeres el Ayuntamiento no debe subvencionar la fiesta"

Por eso dicen que ahora esperarán la respuesta del Patronat y del grupo de dimonis, así como también los pasos que dará el Consistorio “si éstos continúan sin permitir el acceso de las mujeres a esta parte de la fiesta”. El colectivo concreta también “que el alcalde debe tener claro que no debe pedir permiso a nadie para que las mujeres bailen”. “Por otra parte, estamos preocupadas que todo acabe en una comedia parecida a lo que ya hicieron con el concurso de la cantera. No toleraremos que dejen bailar a una mujer un rato y piensen que así todo el mundo estará contento”.

Dimonis inclusivos

Otro punto de vista es el de los Amics de Sant Antoni, la colla de dimonis creada hace más de una década como alternativa a las figuras del Patronat con el fin de bailar en los lugares donde estas no podían llegar por falta de tiempo o de interés. Su secretario, Jaume Perelló, explica que “hace ya muchos años que uno de nuestros tres dimonis es una mujer, y no pasa absolutamente nada. Lo importante es el baile y la fiesta, con independencia de la persona que esté debajo de los trajes”.

“Cuando hablamos de tradiciones, ¿a qué nos referimos?” se pregunta Perelló, “¿acaso no cambian con los años y se van adaptando con los tiempos?. Por eso no veo el problema. En los Amics de Sant Antoni recuperamos la figura del ‘llumer’, que desde hace tres años es una mujer… y como este varios ejemplos más”.

Por su parte, el Patronat no ha respondido a la llamada de este diario.