Las grúas siguen este miércoles a pleno rendimiento en el hotel Formentor a pesar de que el decreto firmado por el alcalde de Pollença, Andrés Nevado, el pasado lunes otorgaba un plazo de 24 horas a la propiedad del establecimiento para suspender los trabajos desde la recepción oficial de la notificación municipal.

Este diario ha intentado en diversas ocasiones ponerse en contacto con el alcalde para conocer sus intenciones sobre esta cuestión pero no ha contestado a los mensajes ni a las llamadas. Cabe recordar que el pasado martes afirmó que si las obras todavía no se habían paralizado era porque la promotora todavía no había recibido la notificación del decreto. Por ahora se desconoce si este trámite todavía no se ha formalizado o bien si la propiedad del hotel Formentor está dispuesta a hacer caso omiso a la orden municipal.

En cualquier caso, dos días después del decreto las obras seguían hoy activas, según diversas fuentes. «No hay ninguna novedad al respecto», se han limitado a responder las fuentes próximas a la entidad Formentor Bay S.L. Además, un documento gráfico grabado a mediodía justo enfrente del hotel confirma que las grúas seguían en movimiento para avanzar en las obras de reconstrucción después del derribo integral del edificio que ha motivado el decreto de alcaldía por falta de título habilitante, ya que las licencias concedidas hasta ahora solo autorizan la reforma y ampliación del emblemático establecimiento turístico, pero no la demolición. A pesar de ello, el hotel fue derribado y el proceso de reconstrucción ya ha completado tres nuevas plantas de la estructura, así como diferentes pilares y cimentaciones.

El decreto de alcaldía daba 24 horas para suspender las obras. En caso contrario, el Ayuntamiento puede precintar los trabajos e imponer multas coercitivas cada diez días por el 10% del valor de las obras ejecutadas.