Fent i desfent | La saturación de fondeos ilegales vuelve a destrozar la posidonia en el Port de Sóller

Querida. «Es que todos vivimos del turismo». Esta es la frase más recurrente con la que se argumenta y se justifica el sinvivir que hemos pasado este año que parece que no quiere acabarse nunca. Y mi respuesta a tan simple afirmación es que «váyanse a hacer puñetas y déjenme tranquilo ya. ¡Esto es irresistible!». El hartazgo ya me supera. También vivimos de la construcción y a nadie se le ocurre levantar un rascacielos allí donde le dé la gana o una urbanización donde le plazca. También vivimos del azúcar y la sal que tomamos con los alimentos y no por ello me tengo que atiborrar con un kilo de cada uno de estos productos a diario. Pero en turismo parece que hay barra libre y con los políticos que tenemos, vaya decepción, parece que la cosa irá para largo. A decir verdad me das envidia porque te vas nuevamente a descansar en ese paraíso que es la isla vecina, donde todo parece correr con otro reloj muy distinto al que tenemos en Mallorca. Por favor, que por un año nos borren de internet, del Google Maps y del Instagram. Y si eso ha de seguir así, mejor nos muramos todos antes que sufrir otra tortura como la del 2022. Yo no quiero vivir del turismo así.

Desfent | Toda la isla necesita una regulación

Querido creo que necesitas una desconexión de tu Sóller masificado o faràs un tro. Tal vez, como los olivos de la Serra, tengas «estrés hídrico», un concepto que descubrí gracias a tu información sobre la campaña de la aceituna. Es que menuda papeleta tienes. No te bastaban los atascos y la masificación en la que vive inmerso tu pueblo, para que ahora se sumen los fondeos ilegales. Ya lo alerta el GOB, que ha dado la voz de alarma por la situación en que se encuentra el Port de Sóller y reclama una regulación «con urgencia» de los fondeos ilegales y un mayor control de los vertidos al mar no solo para la seguridad de los bañistas, sino también para la preservación del ecosistema marino. Y no se equivoca el grupo ecologista al pedir que este control se haga extensivo al resto de territorio costero. Los impactos de la masificación son intolerables. Por ello, no me equivoco demasiado si digo que toda la isla, tras este verano, necesita una regulación urgente o peligra la integridad de los que aquí vivimos. Te noto saturado, necesitas cambiar de aires por unos días.