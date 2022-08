FENT I DESFENT | Nace ‘SOS_Ma-10’ para denunciar las conducciones temerarias en la Serra

Querida. Desde que me he convertido en un turismofóbico confieso no hacen más que salir a diestro y siniestro argumentos que me ayudan a apuntalar mis teorías. Algunos dirán que conspiranoicas. Esta semana leía que somos una región puntera en turismo (se olvidaron decir de saturación y de vehículos en exceso) porque estamos pulverizando los récords prepandemia. Pero también me quedo con otros. Que el 41% de los baleares ingresa menos que el salario mínimo interprofesional o que algunas empresas han trabajado mucho más que en años anteriores, pero a la hora de hacer cuentas ven que el rendimiento obtenido es el mismo que una temporada cualquiera de un año normal. Y, entonces, ¿para qué tanto sarao? Lo que sí sé es que muchos mallorquines que adoraban el verano están deseosos de que por fin llegue el invierno y poder salir a la calle sin que nos atropelle un turista despistado. En fin, que al final los de Més tienen cierta razón al reivindicar la campaña SOS Residents. Otro verano como este y te aseguro que farem pell. Incluso los turistas que hoy se marchan más estresados de lo que vinieron. ¡Desde Sóller con amor!

Desfent | En la isla de la saturación no hay quien viva

Querido, menos mal que ya se termina agosto. Soy más de septiembre, qué quieres que te diga. Lo que está claro es que sin ninguna duda soy de este grupo de mallorquines a los que les gustaba el verano, pero que lo ha acabado aborreciendo. A la playa en agosto ni se me ocurre ir, pero es que tampoco hay quien conduzca. No hay día que no te topes con un atasco. ¡Y soy del Pla! Menos mal que no vivo en tu Serra. Normal que surjan plataformas y grupos en redes sociales como el SOS_Ma10 para denunciar las conducciones temerarias de automovilistas que se han creído el cuento de que la Serra [además de toda Mallorca] es un parque temático. Sí, un parque temático. Para aquellos que me salgan con el argumento de que la isla vive del turismo, les diré que soy perfectamente consciente de ello pero todo se puede gestionar con un poc de seny y con el cuento de recuperarse de la pandemia, se les ha ido de las manos. Es la isla de la saturación y aquí no hay quien viva. Mucho llenarse la boca de cambiar el modelo en pleno covid, pero lo único que importa son los números. Me marcho otra vez unos días a Menorca a ver si allí no hay tanta saturación.