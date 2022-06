Sin acuerdo en el Tamib. Sindicatos, contrata y la Mancomunitat del Raiguer se sentaron ayer en el Tribunal de Arbitraje y Mediación para intentar desconvocar la huelga indefinida de recogida de basura prevista para este jueves 30 de junio. El acto de mediación concluyó sin acuerdo pese a que la empresa entregó una propuesta de acuerdo a la parte sindical. Así, desde Comisiones Obreras sometieron la propuesta empresarial a la votación de los trabajadores en asamblea que la rechazaron y apostaron por el paro. Este martes hay una nueva reunión para intentar acercar posturas.

Así se mantiene el paro y el conflicto con la recogida de basuras en la Mancomunitat del Raiguer se alarga ya que llevan desde principios de mes con problemas por el deficiente servicio. Los trabajadores de limpieza viaria de la contrata Prezero (Cespa) anunciaron a mediados de mes que pararán a partir de las 20 horas del 30 de junio. CCOO alerta que se vulnera gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y detalla que «la nave de la contrata no reúne las medidas de higiene, no hay mantenimiento y limpieza en los vehículos de las rutas, no están en condiciones de cumplir las rutas de trabajo diario, al no dar un servicio público en condiciones».