Es Raiguer, pendiente del Tamib en la huelga de basura del 30 de junio

La Mancomunitat del Raiguer pospone cualquier decisión sobre el servicio de recogida de basura. Y es que en el encuentro mantenido ayer se detectó una «cierta» mejora del servicio pero toda decisión queda en el aire ya que hay convocada una huelga indefinida de los trabajadores para el 30 de junio. Así, el presidente de la institución y alcalde de Consell, Andreu Isern, ha avanzado que las partes intentarán mediar en el Tamib el próximo lunes por la mañana. Los trabajadores de limpieza viaria de la contrata Prezero (Cespa) pararán de forma indefinida a partir de las 20 horas del 30 de junio.

El sindicato CCOO alerta que se vulnera gravemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y detalla que «la nave de la contrata no reúne las medidas de higiene, no hay mantenimiento y limpieza en los vehículos de las rutas, no están en condiciones de cumplir las rutas de trabajo diario, al no dar un servicio público en condiciones».