FENT I DESFENT | Masificación turística

Querida. Lamento comunicarte que el conseller de Carreteras del Consell está muy interesado en invitarme a comer tal y como se lo comentó al alcalde en su última visita a Sóller. Durante el almuerzo le hablaré de ti. El otro día mientras daba vueltas por Mallorca caí en las contradicciones que hay en los pueblos en materia de circulación. Por un lado constaté que en el centro de Manacor no quieren que los coches circulen, mientras que en sa Ràpita van a meterlos dentro del casco urbano para quitarlos de primera línea. En Sóller no saben donde ponerlos y mañana el osado que quiera ir a ver el Firó se las verá canutas para poder dejar el coche a buen recaudo. El caso es que los vehículos se han convertido en un problema, y serio, para muchos de nuestros pueblos que se ven saturados de vehículos. No quiero pensar con el panorama que nos encontraremos en julio y agosto cuando toda flota de coches de alquiler estén sobre el asfalto con esos conductores que parecen que les acaban de dar el carné. Mejor nos vamos a tu chalecito de Menorca a tomar el fresco y así nos alejamos del atasco general que nos espera.

DESFENT | Un aparcamiento en la entrada, por favor

Querido, me has quitado la palabra de la boca. Eso mismo te iba a proponer. Irnos a Menorca que con vistas al mar, poco coche veremos. Tengo que confesarte que a mi me gusta anar pel mig del carrer. Ya sé que hay aceras pero que quieres que te diga, som de poble petit. Con eso te quiero decir que para mí es un lujo andar por el centro de Manacor libre de coches. Sería un lujo poder pasear tranquilos por la primera línea de sa Ràpita. Puede que influya el hecho que no me gusta conducir y, mucho menos, dar vueltas y vueltas buscando aparcamientos. Soy de las que prefiere andar y dejar el coche a la entrada de los pueblos. Por ejemplo, ojalá todos tuvieran habilitados un aparcamiento en la entrada. No quiero ni pensar lo que se nos avecina este verano y menos en Cala Llombards con el parking cerrado. Pobres vecinos. Ya sabes que soy poco amiga de la saturación pero desde hace unos días tampoco soy amiga de circular por una carretera estrecha y que los ciclistas me indiquen que les adelante. Señores ciclistas, puede que vosotros no temáis por vuestra integridad pero yo sí, así, que prefiero ir despacio y no adelantar en plena curva. Ahí lo dejo.