Ivan Martín: «Quiero dar valor al teatro como herramienta»

Ivan Martín es el director de Aula teatral, un proyecto que nació a principios de 2021 cuando decidió que «debía apostar por el camino de dar valor al teatro como herramienta». Disfruta haciéndolo. ¿El motivo? Pone en valor a las personas. «Ayudo a la gente, propongo experiencias, debatimos, nos sinceramos desde las emociones y es muy enriquecedor a nivel personal».

¿Cómo surge idear el taller de Llengua divertida?

Con la pandemia, decidí ampliar mi forma de trabajar. Llevaba años impartiendo clases de teatro y aposté por utilizarlo como herramienta relacionada con la educación y desligarme del teatro como medio de entretenimiento. Analicé las necesidades de la sociedad. Se está perdiendo el uso del catalán por distintos motivos. Hace vergüenza iniciarse en una conversación en una lengua no materna y al crecer tanto las islas, uno puede usar el castellano, el inglés o el alemán para solucionar su día a día. A través de dinámicas teatrales sencillas pretendo quitar esta vergüenza. Utilizamos expresiones cotidianas con el fin de que tengan la oportunidad de expresarse y conectar con otras personas que se encuentren en la misma situación. Mi función es ayudar a difundirlo y contribuir a que no se pierda el catalán porque creo que lo estamos perdiendo.

¿Cuál es el freno?

Llegué a Artà con cinco años. En los pueblos se sigue hablando y con el entorno de socialización es más fácil hablarlo pero en otros sitios como Palma, los niños nacen aquí, reciben clases pero no lo hablan, les hace vergüenza. Está el handicap de la vergüenza pero también que no es necesario.

¿Qué aporta el teatro como herramienta educativa?

Lo que ofrezco en Aula Teatral no es aprender teatro. Lo que ofrezco es generar, a través de dinámicas teatrales, diferentes experiencias.El teatro nos permite vivir experiencias de manera ficticia. Al final aprendemos por experiencias. Por lo tanto en un entorno creado, vivimos experiencias que luego podemos transportar a la vida real. Como se hace a través de dinámicas y lugares teatrales, no hay la presión de estar preparando una obra. Se hace desde la espontaneidad, desde el juego y eso nos ayuda a encontrarnos con diferentes aspectos de nuestra personalidad.

Va más allá del teatro...

Hace años que mis clases de teatro van más allá. Me preocupo por el bienestar del alumnado, intento no meter presión, solucionar problemas personales porque, al final, la educación si está encaminada a la adquisición de contenidos deja de lado el crecimiento personal. Estoy en este camino. No me meto presión. Intento tener esta parte educativa. El teatro es una herramienta muy potente si se utiliza bien.

¿Qué otros talleres tiene entre manos?

Estoy en la construcción de la web. Lo tengo enfocado en cuatro dimensiones. Una dimensión es la lingüística que es para que la gente hable idiomas a partir de técnicas teatrales. Otra es la dimensión social, donde intento mover talleres de teatro social para colectivos vulnerables. La dimensión educativa pretende impulsar talleres de teatro social en institutos y centros educativos para promover la educación con valores a través de temáticas como la igualdad de género, entre otras. Luego tengo diseñado el proyecto de la dimensión didáctica que está enfocado a la formación de profesorado para utilizar dinámicas teatrales para impartir contenidos pero aún no está en marcha.