'Llengua divertida': Teatro y risas para combatir la vergüenza de hablar catalán

Teatro y diversión para empoderar a nuevos catalanoparlantes. Con la misión de combatir la vergüenza que frena a muchos residentes en la isla a hablar catalán nace Llengua divertida, un taller creado por Ivan Martín de Aula Teatral que este sábado ha empezado a rodar en el molí d’en Beió gracias a la apuesta decidida del Servei Lingüístic del ayuntamiento de Manacor por un curso innovador y diferente. Y es que en este taller se aparcan los libros. Lo importante es la práctica. Hablar, algo que cuesta mucho, sobre todo, cuando no dominas el idioma. Aquí es donde entran en juego las dinámicas teatrales y la experiencia en este terreno de Martín para conseguir que los quince participantes en el curso pierdan la vergüenza de hablar en catalán.

«Me cuesta mucho hablar en mallorquín porque tengo mucha vergüenza». «Me ha gustado hablar con gente como yo porque un mallorquín habla demasiado rápido». «Estoy muy agradecida por la idea que ha tenido Ivan con este taller de conversación. Es importante sentirse cómodo para poder hablar». «¡He estado tres horas hablando mallorquín!». «Sin ninguna duda este taller me va a ayudar porque me cuesta mucho animarme a hablarlo». Estas afirmaciones son las impresiones de algunos de los quince participantes en el taller de Llengua divertida una vez terminada la primera sesión, una sesión en la que se han trabajado las presentaciones.

El perfil de los participantes en el taller es de lo más variado. Jóvenes, mayores, autóctonos que conocen pero no hablan la lengua, extranjeros o residentes procedentes de otras comunidades pero a todos ellos les une la misma misión: combatir la vergüenza de hablar catalán. La mayoría estudia el idioma pero a la hora de la verdad no lo utilizan en su día a día. Les falta dar el paso. Por ello han encontrado en este taller de dinámicas teatrales un perfecto aliado.

«Si no te atreves a hablar el catalán, el teatro te ayudará a quitarte la vergüenza. En 15 horas, te reirás, vivirás y lo utilizarás», promete Martín a la hora de publicitar el taller. Además explica que el curso consiste en cinco sesiones. Los participantes han obtenido un cuaderno ilustrado con las palabras de cada dinámica. La primera sesión ha sido de presentación personal, la segunda, que se celebrará el próximo sábado bajo el título Uep! Com anam? versará sobre lenguaje cultural mientras que la tercera se titula El que m’agrada és... y los participantes pondrán en práctica algunas expresiones cotidianas. En la cuarta se pondrán más serios. Bajo el lema Això és seriós, se practicarán expresiones para utilizar cuando se va al médico o a la policía. En la quinta, la diversión está más que garantizada. «La última sesión titulada Idò! es para divertirse un poco más conociendo nuestra cultura con palabras y expresiones de aquí», desgrana Martín. Cada dinámica es diferente. «Son distintos tipos de dinámicas con diferentes formas de estructurar el grupo y de relacionarse, siempre basadas en el teatro. La intención es que el alumnado siempre esté en acción, hablando porque si voy a un curso y se deben preparar una acción de cinco minutos se pasan una hora escuchando a sus compañeros, yo quiero que todo el tiempo la gente esté en acción, hablando, por ello, he ideado estas dinámicas para que todos, en todo momento, estén relacionándose y socializándose a través de expresiones sencillas y palabras que utilizamos», reconoce Martín que no duda que «esto puede contribuir a perder la vergüenza porque no es lo mismo hablar con alguien catalanoparlante que hable el idioma a la perfección que una persona que tiene tu mismo nivel. Es la intención máxima de Llengua divertida: dar este paso para atreverte a utilizarlo porque para estudiar catalán más formal hay infinidad de cursos. Aquí es para fomentar la expresión oral y perder la vergüenza. La intención es comunicarse en catalán».

«Este curso es una manera de no tener la sensación de que lo haces mal todo el rato» Alba Jiménez - Participante en el curso 'Llengua divertida'

Y con esta intención se han apuntado a este curso. «La utilidad es la diferencia de este taller», admite Alba Jiménez, que vive en es Pil·larí. Lleva un año y medio estudiando catalán pero sabe que «lo importante es hablarlo y practicarlo». «Este curso es una manera de no tener la sensación de que lo haces mal todo el rato. Soy de Málaga y llevo cuatro años en la isla. Soy trabajadora social y para hacer los informes me desenvuelvo escribiendo en catalán pero a la hora de hablarlo, si no lo practicas, se hace difícil», cuenta Jiménez encantada tras su primera sesión de Llengua divertida.

Hyun es de Corea. Lleva muchos años en la isla pero fue la pandemia la que la empujó a adentrarse en el mundo del catalán. «Un curso como este me ayudará a quitarme presión», reconoce. A Remedios Miralles, de Almería, también le da mucha vergüenza soltarse en catalán. Lleva años en la isla. Vive en s’Arenal y es posible que con este «curso ameno y divertido» pierda el miedo a hablarlo en público. Anne Schembri es de París y lleva diez años en la isla y ha resumido la primera sesión como «una experiencia de libertad» y «si te equivocas, no pasa nada».