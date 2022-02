Endavant per ses Salines i la Colònia de Sant Jordi denunció el martes que en el último pleno el pacto formado por PP, El Pi y Cs votó en contra de la urgencia de una moción a favor del Día de la Mujer del próximo 8 de marzo que la coalición progresista había presentado este mes porque el próximo no está prevista ninguna sesión plenaria. Según explican, una regidora del PP había votado a favor de la urgencia, lo que otorgaba una mayoría suficiente para debatirla en el pleno, pero el alcalde afirmó que la edil «se había equivocado» y ella acabó rectificando, por lo que la moción no pasó el trámite de la urgencia.